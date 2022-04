Überraschung: Schlusslicht Gutenberg weist Sonnhofen in die Schranken!

Details Samstag, 09. April 2022 05:37

Auf dem Papier hatte USC Sonnhofen im Vorfeld der Partie gegen SV Gutenberg wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen musste eine überraschende 1:3-Pleite hinnehmen. Gutenberg gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Das Hinspiel war eine Demonstration von Sonnhofen gewesen, als man die Partie mit 7:1 für sich entschieden hatte.

Sonnhofen erarbeitet sich spielerisches Übergewicht

Die erste halbe Stunde gehen beide Teams sehr vorsichtig an die Sache heran. Beiderseits ist man bemüht die Stärken bzw. Schwächen des Gegners ausfindig zu machen. Mit Fortdauer der Begegnung sind es dann die Gäste, die mehr und mehr dem Spiel den Stempel aufdrücken. Aber das Tabellen-Schlusslicht versteht es sich geschickt zu verteidigen - Halbzeitstand: 0:0.

Gutenberg ist das effizientere Team

Rene Unterweger brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen über die Linie (57.). SV Gutenberg brachte das Netz in Minute 65 für den Ausgleich zum Zappeln. Dass der Tabellenletzte in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Florian Wagner, der in der 84. Minute zur Stelle war. Lorenz Brander stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für die Heimmannschaft her (86.). Am Schluss fuhr Gutenberg gegen USC Sonnhofen auf eigenem Platz einen Sieg ein.

SV Gutenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zwei Siege, zwei Remis und 13 Niederlagen hat Gutenberg momentan auf dem Konto. Nach neun sieglosen Spielen ist SV Gutenberg wieder in der Erfolgsspur.

Bei Sonnhofen präsentierte sich die Abwehr angesichts 68 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Die Gäste belegen mit 56 Punkten den fünften Tabellenplatz. 8 Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen derzeit auf dem Konto.

Während Gutenberg am nächsten Samstag (19:00 Uhr) bei USV Pöllauberg gastiert, duelliert sich USC Sonnhofen am gleichen Tag mit USV BT-Group Pircha.

Stimme zum Spiel:

Manfred Pfleger, Sonnhofen:

"Es war das erwartet schwere Spiel für uns. Wir hätten den Sack eigentlich zumachen müssen. Aus einer Unzahl an guter Chancen ist es nicht gelungen für einen weiteren Torerfolg zu sorgen. Wir haben den Gegner mit unseren individuellen Fehlern stark gemacht."

Startformationen:

Gutenberg: Marcel Pöttler, Daniel Wolf (K), Jürgen Gottlieb, Romeo Elias Krassnigg, David Gottlieb, Thomas Ottacher, Sandro Schaffernak, Florian Wagner, Julian Reiter, Lorenz Brander, Fabian Mußbacher

Sonnhofen: Dominik Maierhofer - Goran Ivanovic, Richard Deibel, Niklas Kratzer - Samuel Wurzer, Daniel Bauernhofer (K), Florian Kernbichler, Rene Unterweger, Michael Seemann, Benjamin Schweighofer - Darijo Dragosavac



Alpenstadion, 100 Zuseher, SR: Ewald Dolliner

Robert Tafeit

Unterliga Ost: SV Gutenberg – USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen, 3:1 (0:0)

86 Lorenz Brander 3:1

84 Florian Wagner 2:1

65 Juergen Gottlieb 1:1

57 Rene Unterweger 0:1