Meisterlich: Oliver Mogg trifft für Greinbach bei Hartberg/U. gleich viermal

Details Sonntag, 22. Mai 2022 07:00

Greinbach erteilte USV Hartberg/U. eine Lehrstunde: 7:1 hieß es am Ende für Tus Greinbach. Greinbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hartberg/U einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Tus Greinbach als 3:1-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.

Greinbach agiert wie aus einem Guß

Oliver Mogg trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. Gerald Gleichweit erhöhte für Greinbach auf 2:0 (35.). Für das 1:2 von USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung zeichnete Niklas Mogg verantwortlich (39.). Noch vor der Halbzeit legte Oliver Mogg seinen zweiten Treffer nach (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Der Gastgeber steht auf verlorenen Posten

Oliver Mogg gelang ein Doppelpack (52./62.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. Für das 6:1 und 7:1 war David Korherr verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (64./75.). Tus Greinbach überrannte USV Hartberg/U. förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Durchaus vorzeigbare Bilanzen

Das Konto von Hartberg/U zählt mittlerweile 42 Punkte. Damit steht das Heimteam kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. 13 Siege, drei Remis und 7 Niederlagen hat USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung derzeit auf dem Konto.

Greinbach führt das Feld der Unterliga Ost mit 52 Punkten an. Die Offensive des Gasts in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch USV Hartberg/U. war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 82-mal schlugen die Angreifer von Tus Greinbach in dieser Spielzeit zu. 17 Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Greinbach momentan auf dem Konto.

Mit insgesamt 52 Zählern befindet sich Tus Greinbach voll in der Spur. Die Formkurve von Hartberg/U dagegen zeigt nach unten.

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei Union Gross Steinbach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Greinbach UFC Bäckerei Felber Strallegg.

Startformationen:

Hartberg/U.: Marcel Lebenbauer - Florian Rinnhofer, Lukas Kleinhappl , BEd (K), Patrick Pichlbauer, Marc Hörzer - Martin Mogg, Niklas Mogg, Johannes Kratzer, Lukas Doppelhofer, Jakob Mogg - Gernot Kraussler

Greinbach: Marco Cividino - Alexander Ertl, Maximilian Zisser, Mathias Lechner, Manuel Lechner - Thomas Hopfer, Gerald Gleichweit, Florian Fuchs, David Korherr, Julian Konrad - Oliver Mogg (K)

Stadion Schildbach, 300 Zuseher, SR: Markus Macher

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung – Tus Greinbach, 1:7 (1:3)

75 David Korherr 1:7

64 David Korherr 1:6

62 Oliver Mogg 1:5

52 Oliver Mogg 1:4

44 Oliver Mogg 1:3

39 Niklas Mogg 1:2

35 Gerald Gleichweit 0:2

16 Oliver Mogg 0:1