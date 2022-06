Auswärtsdreier: Gross Steinbach verbucht in Strallegg die volle Punkteanzahl

Details Samstag, 04. Juni 2022 08:45

Gross Steinbach kam am Freitag zu einem 3:2-Erfolg gegen UFC Strallegg. Gr. Steinbach wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatten die Gäste nichts anbrennen lassen und waren als 7:1-Sieger vom Platz gegangen.

Die Gäste profitieren von einem Eigentor

Das erste Tor des Spiels ging an Strallegg. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Union Gross Steinbach, denn Unglücksrabe Philipp Welser beförderte den Ball zum 0:1 ins eigene Netz (34.). UFC Bäckerei Felber Strallegg nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Strallegg ist knapp dran am Punktegewinn

In der 53. Minute verhinderte die Hintermannschaft des Gastgebers den Gegentreffer von Gross Steinbach nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Torschütze zum 1:1 Bence Szabö. Stefan Klaftenegger brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von UFC Strallegg über die Linie (64.). In Minute 79 hatte Gr. Steinbach den Ausgleich parat. Kurz vor Ultimo war noch Georg Voit zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Union Gross Steinbach verantwortlich (84.). Schließlich strich Gross Steinbach die Optimalausbeute gegen Strallegg ein - Spielendstand: 2:3.

Die Bilanzen sind durchaus ausbaufähig

UFC Bäckerei Felber Strallegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und UFC Strallegg rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung von Strallegg stimmt es ganz und gar nicht: 65 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. UFC Bäckerei Felber Strallegg musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da UFC Strallegg insgesamt auch nur sechs Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die vergangenen Spiele waren für Strallegg nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sieben Begegnungen zurück.

Bei Gr. Steinbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 63 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (68). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Union Gross Steinbach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Gross Steinbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist UFC Bäckerei Felber Strallegg zu SV Schermann Erdbau Rohrbach, gleichzeitig begrüßt Gr. Steinbach USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen auf heimischer Anlage.

Startformationen:

Strallegg: Andreas Breitegger, Jaka Kuhar, Lukas Königshofer, Mag. phil. Gregor Weissensteiner (K), Marcel Almer, Florian Fuchs, Stefan Klaftenegger, Filip Borak, Marcell Wallner, Mario Ebenbauer, Boban Vasov

Gross Steinbach: Matteo-Maximilian Deutsch - Alexander Josef Grabmayer, Zoltan Toth, Philipp Welser, Jürgen Wilfling - Bence Szabó, Michael Voit, Georg Maier, Georg Voit (K), Daniel Grabenhofer - Leo Kovacic



Sport - und Freizeitarena Strallegg, 100 Zuseher, Robert Primus

© Robert Tafeit

Unterliga Ost: UFC Bäckerei Felber Strallegg – Union Gross Steinbach, 2:3 (1:0)

84 Georg Voit 2:3

79 Bence Szabö 2:2

64 Stefan Klaftenegger 2:1

53 Bence Szabö 1:1

34 Eigentor durch Philipp Welser 1:0