Meistertitel fixiert: Für Greinbach knallen in Sonnhofen die Sektkorken

Details Samstag, 04. Juni 2022 22:04

Für USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen gab es in der Partie gegen Tus Greinbach, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Das Hinspiel hatte Greinbach zu Hause mit 4:0 gewonnen.

Die Würfel in der Liga sind gefallen

Lange Zeit lieferten sich die Greinbacher einen Zweikampf mit den Rohrbachern. Jetzt eine Runde vor dem Saison-Kehraus fällt der Groschen aber zugunsten der Korherr-Truppe. Während die Greinbacher ihre Aufgabe in Sonnhofen zur vollsten Zufriedenheit absolvieren, fasst der SV Rohrbach bei Hartberg/Umgebung etwas überraschend eine 3:5-Auswärts-Niederlage aus. Damit steht der Meister 21/22 in der Unterliga Ost mit dem TUS Greinbach eine Runde vor Schluss fest. Gratulation an dieser Stelle auch von Ligaportal.at.

Greinbach sorgt in der ersten Hälfte für klare Fronten

Der frischgebackene Meister hat es ziemlich eilig. So steht es bereits nach 6 gespielten Minuten 0:2. Julian Konrad und Oliver Mogg können sich dabei in die Schützenliste eintragen. Was die Aufgabe für den Gastgeber nicht wirklich einfacher gestaltet. Es gelingt zwar in der 16. Minute durch Florian Kernbichler auf 1:2 zu verkürzen. Das Sagen am Grasgrün aber haben weiterhin die Greinbacher. So fabrizieren diese in der ersten Spielhälfte noch, Nägel mit Köpfen. Oliver Mogg mit seinen Treffern 28 und 29 zeichnet letztlich für den 1:4-Spielendstand verantwortlich (31./39.). Dabei bleibt es dann auch - im zweiten Durchgang beschränkt man sich nur mehr auf das Wesentliche.

Kurz vor Saisonende belegt Sonnhofen mit 41 Punkten den fünften Tabellenplatz.

Nach einer tollen Saison steht Greinbach, kurz vor deren Abschluss, mit 58 Punkten auf dem Aufstiegsplatz bzw. steht man als Meister fest. Mit beeindruckenden 91 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Unterliga Ost. Tus Greinbach kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Als Nächstes steht für USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen Union Gross Steinbach. Greinbach empfängt parallel USV Pöllauberg.

Startformationen:

Sonnhofen: Lukas Schweighofer - Goran Ivanovic, Patrick Hammer, Richard Deibel, Niklas Kratzer - Samuel Wurzer, Gernot Schwarz, Florian Kernbichler, Rene Unterweger, Benjamin Schweighofer - Philipp Lembäcker (K)

Greinbach: Marco Cividino - Alexander Ertl, Maximilian Zisser, Mathias Lechner, Manuel Lechner - Thomas Hopfer, Gerald Gleichweit, Florian Fuchs, David Korherr, Julian Konrad - Oliver Mogg (K)



Hans Krogger Stadion, 300 Zuseher, SR: Werner Harrer

© Robert Tafeit

Unterliga Ost: USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen – Tus Greinbach, 1:4 (1:4)

39 Oliver Mogg 1:4

31 Oliver Mogg 1:3

16 Florian Kernbichler 1:2

6 Oliver Mogg 0:2

2 Julian Konrad 0:1