Siegestor in Minute 95: Gutenberg mit dem Lucky Punch gegen Burgau

Details Sonntag, 12. Juni 2022 07:26

SV Gutenberg siegte mit 4:3 gegen SC Profi Max Burgau und verabschiedete sich mit diesem Erfolg in die Saisonpause. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Partout keine Probleme hatte SC Burgau im Hinspiel gehabt, als man einen 3:0-Sieg holte.

Es kommt zu einem offenen Schlagabtausch

Bevor es in die Pause ging, hatte Istvan Balla noch das 1:0 der Gäste parat (41.). Ein Tor auf Seiten von SC Profi Max Burgau machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Zuvor fanden beide Teams Chancen auf weitere Treffer vor. Geblieben ist es vorerst aber bei einem Tor. Was vorwiegend daran lag, dass sich die beiden Torleute hervorragend in Szene setzen konnten. Das sollte sich dann im zweiten Abschnitt doch grundlegend ändern.

Lastminute-Treffer der Gutenberger

In der 56. Minute brachte Kevin Steiner den Ball im Netz von SC Burgau unter. Lukas Kummer brachte SC Profi Max Burgau nach 69 Minuten die 2:1-Führung. Für SC Burgau nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Steiner und Kilian Harrer drehten den Spielstand (78./82.) und sicherten Gutenberg einen Last-Minute-Sieg. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Christopher Feiner den Ausgleich (88.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Daniel Wolf, der mit seinem Treffer in der 95. Minute die späte Führung von SV Gutenberg sicherstellte. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte der Gastgeber schließlich einen 4:3-Heimsieg für sich.

Verbesserungsfähige Bilanzen

Sowohl die Leistung der Hintermannschaft als auch die der Offensive ließen in dieser Saison zu wünschen übrig, sodass Gutenberg die Spielzeit mit einem mageren Torverhältnis von 26:73 abschließt. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von SV Gutenberg. Gutenberg sammelte im Saisonverlauf gerade einmal fünf Siege, zwei Remis und 19 Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SV Gutenberg konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Nach allen 26 Spielen steht SC Profi Max Burgau auf dem elften Tabellenplatz. Im Angriff von SC Burgau fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 46 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Meistens verließ SC Profi Max Burgau den Platz als Verlierer, insgesamt 13-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur neun Siege und vier Unentschieden.

Startformationen:

Gutenberg: Marcel Pöttler, Raphael Maria Ziesler, Jürgen Gottlieb, Romeo Elias Krassnigg, Thomas Ottacher, Kevin Steiner (K), Elias Jud, Sandro Schaffernak, Florian Wagner, Lorenz Brander, Kilian Harrer

Burgau: Sebastian Fritz - Matthias Kummer, Cosmin-Adrian Luput, Maximilian Paugger (K) - Markus Trummer, Janik Laschet, Lukas Kummer, David Kummer, Istvan Balla, Benjamin Posch - Christopher Feiner



Alpenstadion, 130 Zuseher, SR: Zvonimir Mestrovic

© Robert Tafeit

Unterliga Ost: SV Gutenberg – SC Profi Max Burgau, 4:3 (0:1)

95 Daniel Wolf 4:3

88 Christopher Feiner 3:3

82 Kilian Harrer 3:2

78 Kevin Steiner 2:2

69 Lukas Kummer 1:2

56 Kevin Steiner 1:1

41 Istvan Balla 0:1