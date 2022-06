FC Oberes Feistritztal: Aus 3 mach 1 - Neuer Club wurde ins Leben gerufen

Bildung einer kampfkräftigen Unterliga-Mannschaft aus den Spielern der 3 bestehenden Vereine und Spielern aus der Region, sodass in einigen Jahren ein Aufstieg in die Oberliga möglich werden kann.

Durch die neu entstehende Kampfmannschaft 2 können die talentierten Nachwuchsspieler langsam zum Einsatz in der Ersten Mannschaft herangeführt werden und haben so die Perspektive, im eigenen Verein in einer höheren Klasse spielen zu können. Dadurch soll die Abwanderung zu anderen Vereinen weitestgehend verhindert werden.

Alle bestehenden Spielstätten werden weiterhin bei Meisterschaftsspielen der Herren, der Damen und der Nachwuchsmannschaften genutzt, außerdem wird der Fußballplatz in Koglhof mit Unterstützung der Gemeinde Birkfeld saniert. Der neue Verein besitzt somit durch die 2 Trainingsplätze und den Kunstrasenplatz in Strallegg über eine ausgezeichnete Infrastruktur für das Training zu jeder Jahreszeit. Wenn unsere U15-Mannschaft heuer in der höchsten steirischen Spielklasse gegen Sturm Graz, Hartberg, GAK und Kapfenberg antritt, zeigt dies, welches Potential an ausgezeichnetem Fußballnachwuchs in unserer Region vorhanden ist. Die ausgezeichneten Erfolge unserer Nachwuchsmannschaften sind ein Beweis für die gute Nachwuchsarbeit, die in den bisher bestehenden 3 Mannschaften geleistet wird und stimmen den neuen FC Oberes Feistritztal optimistisch, von höheren Zielen zu träumen.

Hier der Vorstand (Ein Mix aus allen 3 Vereinen):

Obmann:

Andreas Heschl

Stv: Robert Schafferhofer

Stv: Andrew Töglhofer

Sportliche Leiter KM I:

Roland Wurm

Stv: Christian Jaklin

Stv: Erich Starfacher

Sportliche Leiter KM II:

Markus Auer

Stv: Josef Prinz

Stv: Robert Schafferhofer

Trainerteam KM I

Christian Deutschmann

Emanuel Höller

Trainerteam KM II

Bernd Mosbacher

Emanuel Höller

Kassier:

Martin Staberhofer

Stv: Annemarie Reinld

Stv: Johann Buchinger

Schriftführer:

Walter Gissing

Rosemarie Lackner

Jugendleiter:

Walter Gissing

Robert Schafferhofer

Pressetext & Fotoquelle: FC Oberes Feistritztal

© Robert Tafeit