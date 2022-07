Rohrbach: Man stellt den Anspruch wiederum vorne mitzumischen

Details Dienstag, 12. Juli 2022 18:09

Der SV Schermann Erdbau-Wirtschaft Rohrbach lieferte sich zuletzt mit den Greinbachern einen harten Kampf um den Meistertitel in der Unterliga Ost. Geworden ist es dann letztlich der undankbare zweite Tabellenplatz. Ist man doch auch was die Relegationsspiele anbelangt, durch den Rost gefallen. Was aber nicht heißen soll, dass man es auch diesmal wieder versuchen wird, ganz vorne in der Tabelle zu landen. 17/18 und 18/19 schnupperte man schon Oberligaluft. Genau dorthin wollen es die Rohrbacher in naher Zukunft wieder schaffen. Der Sportliche Leiter Michael Halwachs stellte sich den 9 Ligaportal-Fragen:

Ligaportal: Wie ist die abgelaufene Saison zu bewerten?

Michael Halwachs: "Wir sind mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden, auch wenn wir am Ende gegen Greinbach knapp das Nachsehen hatten. Wir wünschen den Greinbachern nochmals viel Erfolg in der Oberliga."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Michael Halwachs: "Das Mannschaftsgerüst hat sich bei uns fast nicht geändert und wir spielen eigentlich seit dem Abstieg aus der Oberliga regelmäßig um den Meistertitel mit. Daher mussten wir nur punktuell nacharbeiten."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Michael Halwachs: "Leider gibt es schmerzhafte Abgänge wie zum Beispiel Resch Nico, der sein Glück in Lafnitz versucht. Auch ihm viel Erfolg! Insgesamt haben wir 4 Abgänge, die wir aber mit 4 Neuzugängen gut auffangen konnten."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Michael Halwachs: "Wir haben jetzt keinen Handlungsbedarf mehr. Durch die Neuzugänge und den Wegfall der KM 2 haben wir einen tollen Kader zur Verfügung."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Michael Halwachs: "Wir haben 2 angeschlagene Spieler, die aber rechtzeitig zu Meisterschaftsbeginn wieder voll fit sein sollten."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die neue Spielzeit gesetzt?

Michael Halwachs: "Auch heuer wollen wir wieder aktiv um den Meistertitel mitspielen."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Michael Halwachs: "Meister können in unserer Liga sicher 4 bis 5 Mannschaften werden. Gespannt bin ich auf die neue Mannschaft vom Oberen Feistritztal und wie sie sich heuer in der Liga präsentieren werden."

Ligaportal: Mit dieser Person würde ich gerne einmal auf ein Getränk gehen?

Michael Halwachs: "Mit Kimi Räikönnen, das könnte dann ein lustiger Abend werden."

Ligaportal: Diese Mannschaft wird das Rennen um den WM-Titel in Katar machen?

Michael Halwachs: "Ich tippe auf Deutschland."

Ab/Zugänge Unterliga Ost

Meisterschaftsstart:

5./6. August:

Rohrbach - Hartberg/Umgebung, Oberes Feistritztal - Gutenberg, Dechantskirchen - Pöllauberg, Gross Steinbach - Pircha, Burgau - Weiz II, Sonnhofen - Pinggau/Friedberg, Vorau - Bad Blumau

Graphik: SV Rohrbach

by: Roo