Auswärtssieg: Rohrbach gewinnt bei Hartberg/Umgebung

Details Samstag, 06. August 2022 10:12

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam der SV Rohrbach gegen den USV Hartberg/U. zu einem 2:1.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hartberg/U bereits in Front. Jakob Mogg markierte in der zweiten Minute die Führung. In der 13. Minute sieht dann Pichlbauer bei den Hausherren wegen Torraubs den roten Karton. Was dann doch die Rohrbacher verstärkt ins Spiel brachte. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der Gastgeber für sich beanspruchte.

"Joker" Marcel Storer sticht

Marcel Storer, in der 58. Minute eingewechselt, schockte USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Rohrbach (73./92.). Er war dabei jeweils per Kopf erfolgreich. In der 75. Minute sieht ein zweiter Akteur des Gastgebers (Co-Trainer Thanner) wegen Unsportlichkeit die rote Karte. Am Ende schlug SV Schermann Erdbau Rohrbach USV Hartberg/U. auswärts.

Stimme zum Spiel:

Michael Halwachs, Sportlicher Leiter Rohrbach:

"Unterm Strich betrachtet geht der Sieg schon in Ordnung. Hatten wir doch ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen. So gesehen hätte der Erfolg auch höher ausfallen können."

Hartberg/Umgebung - Rohrbach 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (2. J. Mogg), 1:1 (73. Storer), 1:2 (92. Storer)

Startformationen:

Hartberg/U.: Marcel Lebenbauer - Lukas Kleinhappl , BEd (K), Patrick Pichlbauer, Marc Hörzer - Josef Pöltl, Martin Mogg, Niklas Mogg, Johannes Kratzer, Lukas Doppelhofer - Jakob Mogg, Filip Misimi

Rohrbach/L.: Raphael Siedl (K) - Fabian Peinthor, Daniel Reiterer, Roland Lechner - Peter Pfeifer, Gasper Trdan, Mag. Peter Schermann, Kevin Zsifkovits, Enes Rujović - Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Marco Wieser



Stadion Schildbach, 80 Zuseher, SR: Anton Strablegg