Dreierpack: USV Dechantskirchen dank Fabry voll im Geschäft

Details Sonntag, 21. August 2022 09:01

Gutenberg hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:4 gegen USV Dechantskirchen. Massgeblichen Anteil am Sieg hatte Michael Fabry - er steuerte drei Treffer bei.

Michael Fabry war an allen vier Treffern beteiligt.

Dechantskirchen drehte die Partie binnen drei Minuten

EIgentlich begann die Begegnung vor 100 Zuschauern sehr gut für die Gäste. Daniel Wolf markierte nach zwölf Minuten die Führung für den SV Gutenberg. Nach einem Fehler im Dechantskirchner Spielaufbau traf die Gäste aus einem Konter. Doch jetzt kam der große Auftritt von Michael Fabry. Mit einem schnellen Doppelpack (25./28.) zum 2:1 schockte er die Gäste und drehte das Spiel. Beide Treffer fielen nach Eckbällen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Patrick Oswald die Führung von Dechantskirchen aus. Auch an diesem Tor war Fabry beteiligt - er marschierte bis zur Grundlinie und passte dann in den Rückraum - wo der Torschütze lauerte. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Michael Fabry war nicht zu bremsen

Im zweiten Durchgang ließen die Heimischen nichts mehr anbrennen. Einige Möglichkeiten blieben aber ungenützt. In der Nachspielzeit besserte Fabry seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 95. Minute seinen dritten Tagestreffer für USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen erzielte. Bei Gutenberg war alles nach vorgerückt, auch der Torhüter stand sehr weit vor dem Tor und so konnte der Dreifachschütze den Ball aus schrägen Winkel ins Tor chippen.Schlussendlich verbuchte USV Dechantskirchen gegen SV Gutenberg einen überzeugenden Heimerfolg.

Am kommenden Samstag trifft Dechantskirchen auf USC Rogner Bad Blumau, SV Gutenberg spielt tags zuvor gegen SC Profi Max Burgau.

Stimmen zum Spiel:

Christian Weinig, Trainer Dechantskirchen:

„Das war ein verdienter und erkämpfter SIeg."

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – SV Gutenberg, 4:1 (3:1)

95 Michael Fabry 4:1

45 Patrick Oswald 3:1

28 Michael Fabry 2:1

25 Michael Fabry 1:1

12 Daniel Wolf 0:1

Startformationen:

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Daniel Putz (K), Michael Kogler, Michael Fabry, Kevin Edenhöfer, Georg Kogler, Jürgen Prenner, Patrick Oswald, Joachim Höller, Lukas Zinggl, Franz Zinggl

Gutenberg: Marcel Pöttler, Daniel Wolf, Jürgen Gottlieb, Florian Hutter (K), Elias Jud, Michael Stenitzer , BSc, Julian Reiter, Lorenz Brander, Michael Gehring, Lukas Oberlojer, Kilian Harrer

by René Dretnik

Foto: privat