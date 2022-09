Erste Saisonpleite: Sonnhofen/Rabenwald wird von Dechantskirchen gerupft

Details Samstag, 17. September 2022 08:55

USC Sonnhofen/Rabenwald behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 0:2-Schlappe gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen nicht in bester Verfassung. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich USV Dechantskirchen die Nase vorn.

Bernd Kulmer (Trainer Sonnhofen/Rabenwald) musste in Dechantskirchen die erste Saisonpleite hinnehmen.

Die Gäste fassen die erste Niederlage aus

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. In der 65. Minute ging Dechantskirchen in Front. In der 54. Minute sieht Jürgen Prenner beim Gastgeber Gelb/Rot. In Unterzahl war es dann Michael Fabry, der vor 200 Zuschauern mit dem 1:0 zur Stelle war. Daniel Putz schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (83.). Schließlich strich USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen die Optimalausbeute gegen Sonnhofen/Rabenwald ein.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen USV Dechantskirchen in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit dem Sieg knüpfte USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Dechantskirchen vier Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. USV Dechantskirchen ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die gute Bilanz von USC Sonnhofen/Rabenwald hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher fünf Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Am kommenden Freitag tritt Dechantskirchen bei TuS Spitzer Engineering Vorau an, während Sonnhofen/Rabenwald einen Tag später SC Profi Max Burgau empfängt.

Stimme zum Spiel:

Christian Weinig, Trainer Dechantskirchen:

„Im ersten Abschnitt verzeichneten die Gäste spielerische Vorteile. Nach dem Seitenwechsel hatten wir dann das Heft in der Hand, Auch den Ausschluss steckten wir anstandslos weg. Letztlich geht der Heimsieg dann voll und ganz in Ordnung.“

Startformationen:

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Michael Kogler, Michael Fabry, Kevin Edenhöfer, Georg Kogler, Jürgen Prenner, Patrick Oswald, Joachim Höller, Franz Zinggl



USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Goran Ivanovic, Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer - Daniel Bauernhofer (K), Jan Mauerhofer, Rene Unterweger, Benjamin Schweighofer - Julian Gleichweit, Darijo Dragosavac



Raiffeisen Stadion, 200 Zuseher, SR: Thomas Paier

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – USC Sonnhofen/Rabenwald, 2:0 (0:0)

83 Daniel Putz 2:0

65 Michael Fabry 1:0