Punkte zählen doppelt: Wichtiger Dreier für den FC Oberes Feistritztal gegen Rohrbach

Bei FC Oberes Feistritztal holte sich SV Rohrbach eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Oberes Feistritztal die Nase vorn.

Der Gastgeber hat das bessere Ende für sich

Der Schuss von Fabian Peinthor schlug vor der sportlichen Kulisse von 120 Zuschauern im eigenen Tor ein. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Lukas Wurm brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von FC Oberes Feistritztal über die Linie (56.). Tobias Pregartner brachte die Heimmannschaft in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (59.). In der 71. Minute brachte Roland Lechner das Netz für Rohrbach zum Zappeln. Am Ende behielt Oberes Feistritztal gegen die Gäste die Oberhand.

FC Oberes Feistritztal findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Oberes Feistritztal. Insgesamt erst achtmal gelang es dem Gegner, FC Oberes Feistritztal zu überlisten. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte FC Oberes Feistritztal deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist Oberes Feistritztal in diesem Ranking auf.

Durch diese Niederlage fällt SV Schermann Erdbau Rohrbach in der Tabelle auf Platz fünf zurück. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Rohrbach insgesamt nur vier Zähler.

Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Oberes Feistritztal bei. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Rohrbach momentan auf dem Konto.

FC Oberes Feistritztal tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen an. Einen Tag später empfängt SV Schermann Erdbau Rohrbach USV BT-Group Pircha.

Stimme zum Spiel:

Roland Wurm, Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal:

"Starke Reaktion auf zwei sehr schlechte Spiele. Richtig cool, das wir bittere Ausfälle sofort ersetzen können und richtig Moral zeigen. Wir sind sehr stolz auf unsere zwei Mannschaften. Die Gemeinschaft wird bei uns gelebt.“

Startformationen:

FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer - Lukas Königshofer, Lukas Elmleitner, Lukas Wurm - Kilian Brunnhofer, Mag. phil. Gregor Weissensteiner (K), Vito Lapic - Manuel Putz, Bernd Pölzl, Tobias Pregartner, Christoph Baumegger

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Florian Wukits, Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Gasper Trdan, Marcel Storer, Fabian Peinthor, Kevin Zsifkovits, Jannik Andiel, Daniel Reiterer, Marco Wieser, Roland Lechner



Joglland Arena Strallegg, 200 Zuseher, SR: Can Cetin

Fotocredit: FC Oberes Feistritztal

by: Roo

Unterliga Ost: FC Oberes Feistritztal – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 3:1 (1:0)

71 Roland Lechner 3:1

59 Tobias Pregartner 3:0

56 Lukas Wurm 2:0

6 Eigentor durch Fabian Peinthor 1:0