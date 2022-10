Knappe Geschichte: Dechantskirchen hat gegen Oberes Feistritztal die Nase vorne

Details Samstag, 01. Oktober 2022 09:46

Im Spiel von USV Dechantskirchen gegen FC Oberes Feistritztal gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Dechantskirchen. USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Es kommt zu einer Partie auf Biegen und Brechen

Vito Lapic war vor 200 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (29.). USV Dechantskirchen war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Michael Fabry versenkte den Ball in der 59. Minute im Netz von Oberes Feistritztal. Lukas Zinggl brachte Dechantskirchen nach 64 Minuten die 2:1-Führung. Fabry schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (69.). Manuel Putz ließ sich in der 89. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für FC Oberes Feistritztal. Am Schluss gewann USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen gegen die Gäste.

Die bisherige Spielzeit von USV Dechantskirchen ist weiter von Erfolg gekrönt. Das Heimteam verbuchte insgesamt fünf Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief Dechantskirchen konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist Oberes Feistritztal eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FC Oberes Feistritztal im Mittelfeld der Tabelle. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Oberes Feistritztal noch Luft nach oben.

USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen setzte sich mit diesem Sieg von FC Oberes Feistritztal ab und belegt nun mit 16 Punkten den dritten Rang, während Oberes Feistritztal weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt USV Dechantskirchen bei SV Schermann Erdbau Rohrbach an, während FC Oberes Feistritztal einen Tag zuvor SC Profi Max Burgau empfängt.

Stimme zum Spiel:

Roland Wurm, Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal:

„Eine völlig unnötige Niederlage, da wir alles im Griff hatten. Dechantskirchen absolut effizient im Abschluss, dazu muss man ihnen gratulieren. Sehr ärgerlich für uns, aber weiter gehts."

Startformationen:

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Daniel Putz (K), Andreas Kogler, Michael Kogler, Michael Fabry, Kevin Edenhöfer, Georg Kogler, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler, Joachim Höller

FC Oberes Feistritztal: Patrick Königshofer - Lukas Königshofer, Lukas Elmleitner, Lukas Wurm - Kilian Brunnhofer, Mag. phil. Gregor Weissensteiner (K), Michael Windhaber, Vito Lapic - Manuel Putz, Bernd Pölzl, Tobias Pregartner



Raiffeisen Stadion, 150 Zuseher, SR: Engelbert Schlegl

Fotocredit: USV Dechantskirchen

by: Roo

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – FC Oberes Feistritztal, 3:2 (0:1)

89 Manuel Putz 3:2

69 Michael Fabry 3:1

64 Lukas Zinggl 2:1

59 Michael Fabry 1:1

29 Vito Lapic 0:1