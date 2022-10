Aufgabe erfüllt: Titelmitstreiter Hartberg/U. brettert über Gross Steinbach drüber

Details Samstag, 08. Oktober 2022 08:24

USV Hartberg/U. setzte sich standesgemäß gegen Gross Steinbach mit 4:0 durch. An der Favoritenstellung ließ Hartberg/U keine Zweifel aufkommen und trug gegen Gr. Steinbach einen Sieg davon.

Hartberg/Umgebung hat das Sagen am Platz

Johannes Kratzer trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Für das zweite Tor von USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung war Filip Misimi verantwortlich, der in der 63. Minute das 2:0 besorgte. Niklas Mogg gelang ein Doppelpack (86./93.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Am Ende kam USV Hartberg/U. gegen Union Gross Steinbach zu einem verdienten Sieg.

Hartberg/U führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Erfolgsgarant der Heimmannschaft ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 34 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison von USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. USV Hartberg/U. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Bei Gross Steinbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Der Gast rangiert mit 13 Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Gr. Steinbach momentan auf dem Konto. Die Situation bei Union Gross Steinbach bleibt angespannt. Gegen Hartberg/U kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung hat nächste Woche USC Sonnhofen/Rabenwald zu Gast. Für Gross Steinbach geht es am kommenden Freitag bei SV Gutenberg weiter.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gruber, Trainer Hartberg/U.

"Wollten von Anfang an mit hoher Intensität arbeiten und früh in Führung gehen. Die ersten 20 Minuten waren bärenstark und hätten schon höher führen müssen. Anschließend hatten wir einige Fehler im Spiel und liesen den Gegner so ins Spiel kommen. Nach kleinen Anpassungen in der Halbzeit war es dann in der zweiten Halbzeit wesentlich kontrollierter und wir nutzten dann auch ein paar von den zahlreich herausgespielten Chancen. Alles in Allem war es ein verdienter Sieg."

Startformationen:

Hartberg/U.: Marcel Lebenbauer - Marin Tabakovic, Lukas Kleinhappl , BEd (K), Patrick Pichlbauer - Josef Pöltl, Martin Mogg, Niklas Mogg, Johannes Kratzer, Lukas Doppelhofer, Filip Misimi - Jakob Mogg

Gross Steinbach: Attila Soos, Alexander Josef Grabmayer, Matthias Josef Voit, Jonas Pascal Maier-Sampt, Leo Kovacic, Zoltan Toth, Bence Szabó, Michael Voit, Philipp Welser, Jürgen Wilfling, Georg Voit (K)



Stadion Schildbach. 200 Zuseher, SR: Adnan Dambo

by: Roo

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung – Union Gross Steinbach, 4:0 (1:0)

93 Niklas Mogg 4:0

86 Niklas Mogg 3:0

63 Filip Misimi 2:0

11 Johannes Kratzer 1:0