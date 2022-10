Spektakel in der zweiten Hälfte: Gutenberg und Gross Steinbach teilen die Punkte

Details Samstag, 15. Oktober 2022 09:32

Das Spiel vom Freitag zwischen SV Gutenberg und Union Gross Steinbach endete mit einem 3:3-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Man neutralisiert sich gegenseitig

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Obwohl Torchancen beiderseits gegeben waren. Aber die beiden Defensivreihen gaben sich soweit keine Blöße. Zudem waren zwei verlässliche Torleute am werken. Demzufolge ging es dann auch mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Sechs Treffer im zweiten Abschnitt

Georg Voit brachte Gross Steinbach in der 50. Minute in Front. Nach einem Querpass kam es zum ersten Tor. Das 2:0 der Gäste stellte Maksym Yarema sicher (56.). Wenige Minuten später verkürzte Gutenberg auf 1:2 (58.). Nach einem Eckball kam es zu einem Gestocher. Daraus resultiert dann das erste Tor des Gastgebers.

Topchance nach Zuckerflanke von Ziesler Räph, aber Kopfball knapp drüber Mo, Ticker-Reporter

Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Voit praktisch im Gegenstoß bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (60.). Lorenz Brander versenkte den Ball in der 69. Minute im Netz von Gr. Steinbach zum 3:2. Für den späten Ausgleich war Daniel Wolf verantwortlich, der in der 81. Minute per Kopf zur Stelle war. Am Ende stand es zwischen SV Gutenberg und Union Gross Steinbach pari - Spielendstand: 3:3.

Bei Gutenberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Gutenberg insgesamt nur fünf Zähler.

Gross Steinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Angriffsreihe von Gr. Steinbach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 26 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Union Gross Steinbach derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für Gross Steinbach bereits drei Spiele zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Gutenberg die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich Gutenberg trotzdem und steht nun auf Rang elf.

Am kommenden Samstag trifft Gutenberg auf USC Sonnhofen/Rabenwald, Gr. Steinbach spielt tags darauf gegen USC Rogner Bad Blumau.

Stimme zum Spiel:

Peter Reiter, Trainer Gutenberg:

"Wieder ein Heimspiel, bei welchem niemandem langweilig wurde. 1. Hälfte verlief aus unserer Sicht gut, wir hatten einigen Möglichkeiten um in Führung zu gehen. Nach dem Wechsel sind wir rasch mit 0:2 in Rückstand geraten, haben dann nach einer Ecke den Anschlusstreffer erzielt. Gleich darauf konnte Großsteinbach den Treffer zum 1:3 erzielen! Danach konnten wir, bedingt durch Top-Mentalität, Laufbereitschaft und einigen Adaptierungen den erneuten 2-Tore Rückstand aufholen. In den Schlussminuten wäre sogar noch der Siegestreffer möglich gewesen.

Gratulation der gesamten Mannschaft!"

Startformationen:

SV Gutenberg: Andreas Ottacher, Daniel Wolf, Raphael Maria Ziesler, Jürgen Gottlieb, Fabian Bauer, Florian Hutter (K), Tobias Wiener, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Lorenz Brander, Michael Gehring

Gross Steinbach: Attila Soos, Alexander Josef Grabmayer, Michael Klinger, Leo Kovacic, Zoltan Toth, Bence Szabó, Michael Voit, Philipp Welser, Jürgen Wilfling, Georg Voit (K), Matthias Josef Voit



Alpenstadion, 120 Zuseher, SR: Miro Ilic

by: Roo

