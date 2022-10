Sonnhofen kennt keine Gnade: Gutenberg holt sich Watsche ab

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 16:47

Der USC Sonnhofen/Rabenwald verwöhnte die heimischen Fans und erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Gutenberg. Die Heimischen setzten sich standesgemäß gegen den SV Gutenberg durch.

Darijo Dragosavac traf zweimal

Darijo Dragosavac brachte Sonnhofen/Rabenwald in der 27. Minute nach vorn. Nach einem schönen Pass von Kapitän Daniel Bauernhofer tanzte er die Verteidigung aus und drückte den Ball über die Linie. Benjamin Schweighofer beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (34.). Nach einem Weitschuss von Richard Deibel ließ der Goalie den Ball abklatschen und der Stürmer schob die Kugel ins lange Eck vorbei. Mit der Führung für USC Sonnhofen/Rabenwald ging es in die Kabine.

René Unterweger baute den Vorsprung von Sonnhofen/Rabenwald in der 47. Minute aus. Mit dem 3:0 war der Fisch endgültig geputzt und die Gegenwehr der Gutenberger gebrochen. Dragosavac schraubte das Ergebnis in der 53. Minute mit dem 4:0 für sein Team noch einmal in die Höhe. Sein Flugkopfball sorgte für den Endstand. Letztlich feierte Sonnhofen/Rabenwald gegen Gutenberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Gutenberg kommt hinten fast nicht mehr raus Samüüü, Ticker-Reporter

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte USC Sonnhofen/Rabenwald im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Prunkstück von Sonnhofen/Rabenwald ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 13 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. USC Sonnhofen/Rabenwald sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Mit sechs von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Sonnhofen/Rabenwald noch Luft nach oben.

Gutenberg bleibt am zwölften Rang

SV Gutenberg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 32-mal war dies der Fall. Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Gutenberg derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SV Gutenberg auch nur ein Sieg in fünf Partien.

USC Sonnhofen/Rabenwald tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USC Rogner Bad Blumau an. Einen Tag später empfängt Gutenberg TuS Spitzer Engineering Vorau.

Stimme zum Spiel:

Bernd Kulmer, Trainer Sonnhofen/Rabenwald:

"Es war im großen und ganzen ein verdienter Sieg. Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden und wollen in Bad Blumau an diese Leistung anschließen, wohlwissend, das es eine sehr schwierige Aufgabe werden wird."

Unterliga Ost: USC Sonnhofen/Rabenwald – SV Gutenberg, 4:0 (2:0)

53 Darijo Dragosavac 4:0

47 Rene Unterweger 3:0

34 Benjamin Schweighofer 2:0

27 Darijo Dragosavac 1:0

Startformationen:

USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Goran Ivanovic, Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer - Daniel Bauernhofer (K), Jan Mauerhofer, Rene Unterweger, Benjamin Schweighofer - Darijo Dragosavac, Julian Gleichweit

SV Gutenberg: Andreas Ottacher, Daniel Wolf, Raphael Maria Ziesler, Jürgen Gottlieb, Fabian Bauer, Florian Hutter (K), Elias Jud, Tobias Wiener, Fabian Mußbacher, Lorenz Brander, Elias Raith

