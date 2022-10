Aus 2:3 mach 4:3: Burgau siegt in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 09:03

SC Burgau und USV Pircha lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für SC Profi Max Burgau, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Burgau wandelte in zehn Minuten ein 2:3 in einen Sieg um - der Siegestreffer fiel in der 98. Minute.

Zur Halbzeit stand es 1:2

Ein unglaublich mitreißendes Spiel wurde den 200 Besuchern am Sportplatz in Burgau geboten. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Sascha Petz sein Team in der 15. Minute. Er versenkte die Kugel mit dem linken Fuß ins lange Eck. Pircha bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Christopher Feiner per Kopf für den Ausgleich sorgte (17.). In der 27. Minute schoss der Gast das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Abdelaziz Darouich traf zum 1:2.

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass USV BT-Group Pircha mit einer Führung in die Kabine ging. Auch in der zweiten Hälfte ging es hin und her und die Teams geizten nicht mit Toren. In der 65. Minute war Feiner mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Markus Graf versenkte die Kugel zum 3:2 (71.).

Für USV Pircha nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. In Minute 88 traf Mateo Supljika zum Ausgleich, das war jedoch noch nicht alles. In der 89. Minute wurde Pirchas Martin Kupfner mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. In allerletzter Minute zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt und Bruno Piskac verwertete in der 98. Minute und sicherten so dem SC Burgau einen Last-Minute-Sieg. Letzten Endes holte SC Profi Max Burgau gegen Pircha drei Zähler.

Turbulente Schlussphase mit zwei Treffern und einer Ampelkarte

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der Gastgeber in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. SC Profi Max Burgau verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

USV BT-Group Pircha findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. USV Pircha musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Pircha insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

USV BT-Group Pircha kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet SC Burgau derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Pomper, Trainer Burgau:

"In der ersten Halbzeit war der Gegner aggressiver, in der zweiten Hälfte wir. Somit haben die Partie verdient gewonnen."

Unterliga Ost: SC Profi Max Burgau – USV BT-Group Pircha, 4:3 (1:2)

98 Bruno Piskac 4:3

88 Mateo Supljika 3:3

71 Markus Graf 2:3

65 Christopher Feiner 2:2

27 Abdelaziz Darouich 1:2

17 Christopher Feiner 1:1

15 Sascha Petz 0:1

Startformationen:

SC ProfiMax Burgau: Tarik Sivic - Matthias Kummer, Cosmin-Adrian Luput, Franjo Pintaric - Markus Trummer (K), Bruno Piskac, David Kummer, Istvan Balla, Janik Laschet, Mateo Supljika - Christopher Feiner

USV BT-GROUP Pircha: James Steven Cook - Ing. Christian Almer, Daniel Stefan Pischinger (K), Benjamin Smajic - Ing. Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Dominik Krenn, Martin Kupfner, Sascha Petz, Benjamin Hadzic, Moritz Haberhofer, Florian Maurer - Abdelaziz Darouich

by René Dretnik

Symbolfoto: Harald Dostal