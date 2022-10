Dechantskirchen feiert Kantersieg über Weiz

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 17:40

USV Dechantskirchen führte die Zweitvertretung von SC Weiz nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Dechantskirchen setzte sich standesgemäß gegen Weiz II durch. Die Weizer überwintern am Tabellenende mit nur sechs Zählern auf dem Konto. Dechantskirchen liegt bei 24 Zählern und steht auf dem dritten Tabellenrang.

Die Dechantskirchener sind von der ersten Minute an spielbestimmend. Patrick Oswald bringt die Gäste in der achten Spielminute in Führung. Bereits in der 14. Minute erhöht Michael Fabry den Vorsprung der Gäste - er ist nach einem Stanglpass Oswald zur Stelle. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Weiz tut sich hingegen sehr schwer. Wie schon im bisherigen Verlauf der Herbstsaison sind die Weizer schwer verunsichert. Bis zur Halbzeit ändert sich dann aber nichts mehr. Es geht mit dem 2:0 in die Kabinen. Auch wenn die Dechantskirchener einige gute Möglichkeiten vergeben.

In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Spiel, denn Dechantskirchen gibt weiter Gas. Oswald gleich auch mit einer tollen Gelegenheit, doch er scheitert aus kurzer Distanz vor dem eigentlich schon leeren Tor. Mit dem 3:0 durch Franz Zinggl nach einem starken Solo ist das Spiel dann aber doch vorzeitig entschieden. In der 72. Minute legt Oswald nach einem schönen Laufpass zum 4:0 zugunsten von Dechantskirchen nach. Fabian Salmhofer schraubte das Ergebnis in der 85. Minute mit dem 5:0 für USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen erneut nach einem schönen Pass in die Tiefe in die Höhe. USV Dechantskirchen überrannte SC ELIN Weiz II förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SC Weiz II. Man kassierte bereits 42 Tore gegen sich. Um den Klassenerhalt zu realisieren, muss der Gastgeber in der Rückrunde zwingend Boden gutmachen. Das Schlusslicht musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Weiz II insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen SC ELIN Weiz II hält Dechantskirchen auch in der Tabelle gut im Rennen. USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist SC Weiz II weiter in Bedrängnis geraten. Gegen USV Dechantskirchen war am Ende kein Kraut gewachsen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Dechantskirchen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2023 empfängt Weiz II dann im nächsten Spiel SC Profi Max Burgau, während USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen einen Tag zuvor bei USV Pöllauberg antritt.

Ismet Nesimovic (Trainer Weiz II): "Man muss ganz ehrlich sagen, dass wir verdient auch in dieser Höhe verloren haben. Die Enttäuschung der Hinrunde sitzt der Mannschaft tief. Das ist ganz logisch. Wir brauchen jedenfalls einen breiten Kader. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir das Ding im Frühjahr noch einmal drehen."

Unterliga Ost: SC ELIN Weiz II – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 0:5 (0:2)

85 Fabian Salmhofer 0:5

72 Patrick Oswald 0:4

57 Franz Zinggl 0:3

14 Michael Fabry 0:2

8 Patrick Oswald 0:1