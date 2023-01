Schlagfertig: Beim USV Hartberg/U. stellt man sich Interview & Wordrap

Details Dienstag, 10. Januar 2023 16:37

Beim USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung blickt man auf eine ereignisreiche Vergangenheit zurück. So war der ehemalige Landesliga-Verein zu Beginn der 2000-er-Jahre fester Bestandteil in der Oberliga Süd. Im Sommer 2010 geht es dann wieder runter in die Unterliga Ost. Dort schafft man es dann erfolgreich die Kurve zu kratzen. Nach durchwegs guten einstelligen Tabellenplätzen steht man in der Saison 14/15 wiederum ganz oben in der Tabelle. Dann aber war die Verweildauer in der OLS gerade einmal zwei Jahre. Eben seit 17/18 ist man wieder in der ULO mit von Partie. Aktuell steht dort bereits das 6. Spieljahr zu Buche. Die Hartberger stehen gegenwärtig an der obersten Tabellenposition. Was vermuten lässt, dass man es im kommenden Juni wiederum schaffen könnte, sich in die Oberliga zu verabschieden. Trainer Patrick Gruber steht Ligaportal Rede und Antwort:

Schafft es Tabellenführer USV Hartberg/Umgebung im Frühjahr, den Wiederaufstieg in die Oberliga zu bewerkstelligen?

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der starken Hinrunde?

Trainer Patrick Gruber: "Die Stimmung in der Mannschaft ist nach der sehr ansprechenden Hinrunde natürlich sehr gut. Das konnte so wahrlich nicht erwartet werden. Unser Prunkstück dabei war sicher das Mittelfeld. Mit Martin Mogg zieht da einer der besten Spieler der Liga die Fäden. Nach vornehin haben die Burschen sehr abgebrüht agiert. Auswärts gilt es noch dominanter aufzutreten. Mal sehen ob sich an der Kadertiefe noch etwas ändern wird. Grundsätzlich ist es unser Vorhaben, jedes Spiel gewinnen zu wollen."

2. Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Der Trainingsstart ist mit dem 25. Jänner anberaumt. Die Spieler sind auch mit einem Heimprogramm ausgestattet. 7 Testspiele stehen am Programm. So schnell wie möglich soll es dabei mit dem Naturrasen klappen. Trainingslager wird es keines geben."

3. Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"An der Mannschaft wird es aller Vorraussicht nach keine Kaderveränderungen geben."

4. Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Wir wollen wiederum unsere Stärke, das ist der Offensiv-Fußball, ausspielen. Wenn alle mitziehen, dann werden wir diese Aufgabe auch erfüllen bzw. sollte es uns dann weiter gelingen, ganz vorne in der Tabelle eine Rolle zu spielen."

5. Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Die ersten zwei Spiele werden für uns schon richtungsweisend sein. Gilt es doch in Rohrbach und in Dechantskirchen eine gute Figur abzugeben. Am Titelkampf wird sich neben uns wohl auch Sonnhofen beteiligen. Dazu kommt ein Überraschungskanditat, mit dem zurzeit noch keiner rechnet."

6. Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Aufsteiger Dechantskirchen hat mich mit einem erfrischenden Fußball überrascht. Bei den Teams, die hinter den Erwartungen geblieben sind, enthalte ich mich der Stimme."

7. Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Wir sind Herbstmeister. Gelingt es wiederum eine konstante Performance an den Tag zu legen, könnte das schon funktionieren mit dem Oberliga-Wiederaufstieg."

Wordrap mit Trainer Patrick Gruber

Morgenmensch oder Morgenmuffel: Muffel

Zum Lachen bringt mich: Comedians

Meine Lieblingsmusik: quer durch die Bank

Bevorzugtes Urlaubsland: Italien

Mein letzter Film den ich gesehen habe: Avatar 2

Wo ich am besten entspanne: im Urlaub

Der österr. Fußball braucht: keinen VAR

Ronaldo oder Messi: Ronaldo

Mit dieser Person würde ich gerne einen trinken gehen: Bastian Schweinsteiger

Bei diesem geschichtlichen Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen: WM Finale 2014

Meine drei Dinge auf einer einsamen Insel sind: Handy, Fußball, Bier

