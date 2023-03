USV Hartberg/U. im Torrausch

Details Samstag, 25. März 2023 10:15

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung fertigte USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Auf dem Papier ging USV Hartberg/U. als Favorit ins Spiel gegen USV Dechantskirchen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Hartberg/U ein 2:1-Sieger feststand.

In Minute 21 traf Dechantskirchen zum ersten Mal ins Schwarze. Das Heimteam bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Patrick Pichlbauer für den Ausgleich sorgte (27.). Martin Mogg stellte die Weichen für USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung auf Sieg, als er in Minute 30 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 35. Minute erhöhte Johannes Kratzer auf 3:1 für den Spitzenreiter. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. USV Hartberg/U. baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus.

Tor, Toor, Tooor für USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung zum 1:4! Torschütze wird ohne VAR schwierig zu ermitteln. Ecke, Tor oder irgendwie so. Loben wir einfach die Ecke von Johannes Kratzer. JanLechner, Ticker-Reporter

Unglücksrabe Michael Kogler beförderte den Ball in der 62. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gasts auf 4:1. Kratzer vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 72. Spielminute. Hartberg/U überrannte USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Trotz der Niederlage fiel USV Dechantskirchen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Dechantskirchen verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Die Lage von USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen bleibt angespannt. Gegen USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

An USV Hartberg/U. gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 16-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Unterliga Ost. Mit dem Sieg knüpfte USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Hartberg/U elf Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief USV Hartberg/U. konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Am kommenden Freitag tritt USV Dechantskirchen bei SV Gutenberg an, während Hartberg/U zwei Tage später SC Profi Max Burgau empfängt.

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 1:6 (1:3)

80 Manuel Poettler 1:6

72 Johannes Kratzer 1:5

62 Eigentor durch Michael Kogler 1:4

35 Johannes Kratzer 1:3

30 Martin Mogg 1:2

27 Patrick Pichlbauer 1:1

21 Sebastian Hoeller 1:0

