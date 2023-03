Hinteregger-Triplepack genügt nicht: Pircha holt sich "Big Points" bei Schlusslicht Weiz II

Details Sonntag, 26. März 2023 19:07

Am Sonntagnachmittag standen sich die zweite Mannschaft des SC Weiz und der USV Pircha im Rahmen der 15. Runde in der Unterliga Ost gegenüber. Dabei wurde den Fans ein regelrechter Torreigen serviert, siegten die Gäste gegen das Schlusslicht final mit 4:3. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für SC Weiz II geendet.

Weiz geht zweifach in Front

Von Anfang an kam das Match mit viel offensivem Tatendrang beider Mannschaften bestückt daher, ging Weiz II in Minute 24 folglich in Front: Philipp Hinteregger markiert das 1:0. Die Führung des Underdogs wehrte aber nicht lange, schlugen die Gäste durch Thomas Kollmann nach kurzer Zeit zurück und stellten auf 1:1 (29.). Noch vor dem Kabinengang, zu einem mental äußerst wertvollen Zeitpunkt, gelang den Heimischen der neuerliche Führungstreffer - Philipp Hinteregger trifft in der Nachspielzeit zum 2:1. Damit ging es in die Kabinen.

Pircha dreht das Match

An offensiver Spielfreude mangelt es auch in Hälfte zwei nicht, war es zunächst wieder Thomas Kollmann, der für Pircha den Einstand herstellten konnte (60.). Wieder aber war die Freude von kurzer Dauer, stellte Philipp Hinteregger mit seinem dritten Streich die Führung der Heimischen prompt wieder her (62.). Damit rechneten sich die Hausherren bereits Chancen auf einen Punktgewinn aus, doch geigten die Gäste in der Schlussphase nochmals auf und drehten die Partie dank der Treffer von Benjamin Hadzic (72.) und Christian Almer (82.) in einen 4:3-Auswärtserfolg.

Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden bleiben die Hausherren vorerst Tabellenletzter.

Pircha bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. Der Gast bessert seine eher Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

Am nächsten Freitag reist Weiz II zu USV Pöllauberg, zeitgleich empfängt USV BT-Group Pircha USC Sonnhofen/Rabenwald.

Unterliga Ost: SC ELIN Weiz II – USV BT-Group Pircha, 3:4 (2:1)

82 Christian Almer 3:4

72 Benjamin Hadzic 3:3

62 Philipp Hinteregger 3:2

60 Thomas Kollmann 2:2

49 Philipp Hinteregger 2:1

29 Thomas Kollmann 1:1

22 Philipp Hinteregger 1:0

