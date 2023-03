Rohrbach hält sich mit Erfolg über Gutenberg in Schlagdistanz zur Spitze

Details Sonntag, 26. März 2023 19:51

Am Samstagnachmittag ging unter dem Deckmantel von Spieltag 15 in der Unterliga Ost das Klingenkreuzen zwischen SV Rohrbach und SV Gutenberg über die Bühne, wurden die Hausherren dabei ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten mit 2:0. Im Hinspiel hatte SV Rohrbach einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht.

Entscheidende Treffer nach dem Seitenwechsel

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und Gutenberg ohne Torerfolg in die Kabinen. Denis Besirevic brach für Rohrbach den Bann und markierte in der 70. Minute die Führung, die sich angesichts der starken Auftakt-Phase nach dem Seitenwechsel auch ein wenig abgezeichnet hatte. Kurz vor Ultimo war noch Kevin Zsifkovits zur Stelle und stellte in Minute 83 auf 2:0 - ein Tor, welches nicht nur mit der Vorentscheidung, sondern auch mit dem Endstand einherging. Der Heimsieg geht angesichts der Spielanteile so auch in Ordnung.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Rohrbach in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. SV Schermann Erdbau Rohrbach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Rohrbach neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge man so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Gutenberg hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft SV Schermann Erdbau Rohrbach auf USC Rogner Bad Blumau, Gutenberg spielt tags zuvor gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen.

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – SV Gutenberg, 2:0 (0:0)

83 Kevin Zsifkovits 2:0

70 Denis Besirevic 1:0

