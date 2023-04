Pöllauberg holt sich Packung ab

Details Samstag, 08. April 2023 18:33

USV Pöllauberg steckte gegen USV BT-Group Pircha eine deutliche 0:4-Niederlage ein. USV Pircha erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel war Pöllauberg in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt. Da die Vereine in der Tabelle in der Nähe platziert sind, durfte man einen so deutlichen Auswärtssieg nicht erwarten.

Pircha legte kurz vor der Pause mit dem ersten Tor los

Vor 130 Zuschauern sah man zunächst ein recht ausgeglichenes Match mit ein paar Torchancen. Als man sich bereits auf beiden Seiten in Richtung Pausentee orientierte, nahm das Spiel eine Wende, die man so nicht vermutet hatte. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Thomas Kollmann für Pircha zur Führung (42.). Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Kaum aus den Kabinen gekommen, fiel bereits der zweite Treffer. In der 47. Minute brachte Christian Almer das Netz für USV BT-Group Pircha zum Zappeln. Kollmann brachte USV Pircha in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (68.). Bernhard Felber besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Pircha (77.). Letzten Endes holte USV BT-Group Pircha gegen USV Pöllauberg drei Zähler, in dieser Höhe wohl kaum vorhergesagt. Somit zeigte man eine Reaktion auf die knappe Niederlage letzte Woche gegen die Spitzenmannschaft aus Sonnhofen.

So steht es um die beiden Mannschaften

Pöllauberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen USV Pircha weiter im Abstiegssog. USV Pöllauberg schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 42 Gegentore verdauen musste. Pöllauberg musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USV Pöllauberg insgesamt auch nur sechs Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Pöllauberg verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Pircha sprang mit diesem Erfolg auf den achten Platz. USV BT-Group Pircha bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für USV Pircha, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

USV Pöllauberg gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung ab. Kommenden Freitag (19:30 Uhr) bekommt Pircha Besuch von TuS Spitzer Engineering Vorau.

Aufstellungen:

Pöllauberg: Hrvoje Prusina - Lukas Vogl, Thomas Schloffer - Robin Wiesenhofer, Rainer Doppelhofer , BSc, BEd (K), Lorenz Rechling, Tomaz Podgorelec, Thomas Wiesenhofer, Dominik Maierhofer, Raphael Terler - Serafin Palic

Ersatzspieler: Lukas Kitting, Lukas Tuttner, Mario Schweighofer, Michael Massing, Martin Höfler

Trainer: Gerald Peinsipp

USV BT-GROUP Pircha: James Steven Cook - Ing. Christian Almer, Patrick Gomboc, MSc David Hofer , MSc (K), Benjamin Smajic, Nik Cater - Martin Kupfner, Benjamin Hadzic, Florian Maurer - Abdelaziz Darouich, Thomas Kollmann

Ersatzspieler: Lukas Monetti, Markus Graf, Ing. Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Dominik Krenn, Bernhard Felber, Moritz Haberhofer, Teo Razpotnik

Trainer: Mario Paar Stimme zum Spiel: Social Media Aussendung des USV Pircha "Wir gewinnen auswärts 4:0 - mit diesem Topergebnis schmeckt die Osterjause noch viel besser!" Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV Pöllauberg – USV BT-Group Pircha, 0:4 (0:1)

77 Bernhard Felber 0:4

68 Thomas Kollmann 0:3

47 Christian Almer 0:2

42 Thomas Kollmann 0:1

