USV Dechantskirchen bringt USC Bad Blumau herbe Pleite bei

Samstag, 08. April 2023

USC Rogner Bad Blumau konnte USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger trotz der letzten Niederlagen nur USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte USC Bad Blumau gegen USV Dechantskirchen mit 3:2 die Nase vorn.

Man wollte Blumau mit einem Willensakt besiegen

Der Aufsteiger aus Dechantskirchen hatte eine sehr passable Hinrunde im Herbst gespielt. Im Frühjahr konnte man jedoch noch keine Punkte holen und so forderte der Anhang nun langsam drei Zähler ein. Die erste Chance gehörte trotzdem dem USC Bad Blumau in der 5.Minute. Zwölf Minuten waren gespielt, als Michael Fabry vor 150 Zuschauern die Führung für Dechantskirchen besorgte. 1:0 für die Gastgeber stand es nun. Aufgebäumt hatte man sich davor - bei diesem vierten Spiel im Frühjahr sollte endlich angeschrieben werden. Komfortabel war die Pausenführung der Gastgeber nicht, aber immerhin ging USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

In der zweiten Halbzeit machte der Aufsteiger alles klar

In der 56. Minute erhöhte Daniel Putz auf 2:0 für USV Dechantskirchen. Dies mit einem platzierten Weitschuss aus über 20 Metern. Patrick Oswald brachte Dechantskirchen mit einem Abstaubertor in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (84.). In der 81.Minute wurde der bereits verwarnte Jürgen Prenner mit gelb/rot frühzeitig zum Duschen geschickt. Bad Blumau war nun einen Mann mehr und erzielte den Ehrentreffer. Für das 1:3 von Bad Blumau zeichnete Jakob Janser verantwortlich (90.). Kurz darauf traf USV Dechantskirchen in der Nachspielzeit zum 4:1 (91.). Der 17-jährige Youngster Patrick Hofer trug sich in der Nachspielzeit als Torschütze ein.Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte Dechantskirchen am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen USC Rogner Bad Blumau.

USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen klettert nach diesem Spiel auf den vierten Tabellenplatz. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat USV Dechantskirchen derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Dechantskirchen zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs.

USC Bad Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Bad Blumau verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Für USC Rogner Bad Blumau sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am kommenden Samstag tritt USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen bei FC Pinggau-Friedberg an, während USC Bad Blumau einen Tag später SC Profi Max Burgau empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Christian Weinig , Trainer Dechantskirchen:

"Wir sind jetzt wirklich sehr erleichtert. Wir haben nie über Krise gesprochen und wir haben unser Heimspiel gegen einen Gegner aus dem Tabellen-Mittelfeld souverän gewonnen"

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – USC Rogner Bad Blumau, 4:1 (1:0)

91 Patrick Hofer 4:1

90 Jakob Janser 3:1

84 Patrick Oswald 3:0

56 Daniel Putz 2:0

12 Michael Fabry 1:0

