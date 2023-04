Feiner spielt Gutenberg schwindelig

Details Samstag, 08. April 2023 18:32

SV Gutenberg blieb gegen SC Profi Max Burgau chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC Burgau wurde der Favoritenrolle gerecht. Allerdings hatte wohl kaum jemand mit einem so deutlichen Resultat gerechnet. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Gutenberg letztendlich mit 5:4 für sich entschieden hatte.

In den ersten Minuten passierte nicht viel auf dem Grün in Burgau. Beide Teams tasteten sich erst einmal ab. Von Minute zu Minute kippte das Spiel dann in die Richtung der Heimmanschaft. Es folgte eine Reihe an Cornern für die Gastgeber, die aber allesamt nichts einbrachten. Wie es oft so kommt, ging der Gast in Führung. Lorenz Brander traf zum 1:0 nach einer tollen Vorarbeit (29.). Mateo Supljika trug sich in der 37. Spielminute nach einem Tumult im Fünfer in die Torschützenliste ein. Nun stand es 1:1 - alles schien wieder offen. Mit einem schnellen Doppelpack (40./45.) zum 3:1 schockte Christopher Feiner SV Gutenberg. Binnen weniger Minuten hatte die Heimmannschaft somit einen 2-Tore-Vorsprung erzielt. Mit der Führung für SC Profi Max Burgau ging es in die Kabine. In der zweiten Halbzeit wurde die Partie hitziger, beide Teams gaben alles und waren mit voller Emotion auf dem Feld.Der Gastgeber baute die Führung aus, indem Feiner einen Treffer nachlegte. Die Abseitsreklamationen der Gäste fanden keine Beachtung (58.). In der 75.Minute ferselte Feiner nach einem Freistoß den Ball zum Endstand ins Netz. Letztlich feierte SC Burgau gegen Gutenberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Das ist die Situation beider Teams

Bei SC Profi Max Burgau präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Nach dem errungenen Dreier hat SC Burgau Position fünf der Unterliga Ost inne. Sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat SC Profi Max Burgau momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SC Burgau, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Abwehrprobleme von SV Gutenberg bleiben akut, sodass Gutenberg weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat SV Gutenberg derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt SC Profi Max Burgau bei USC Rogner Bad Blumau an, während Gutenberg zwei Tage zuvor die Reserve von SC ELIN Weiz empfängt.

SC ProfiMax Burgau: Benjamin Lechner - Matthias Kummer (K), Cosmin-Adrian Luput, Maximilian Paugger, Franjo Pintaric - Janik Laschet, Bruno Piskac, David Kummer, Istvan Balla, Mateo Supljika - Christopher Feiner

Ersatzspieler: Albert Kruiss, Dominik Krammer, Erik Taucher, Ernst Janits

Trainer: Christoph Pomper SV Gutenberg: Marcel Roessl, Daniel Wolf, Jürgen Gottlieb, Romeo Elias Krassnigg, Fabian Bauer, Florian Hutter (K), Florian Wagner, Julian Reiter, Lorenz Brander, Michael Gehring, Elias Raith

Ersatzspieler: Marcel Pöttler, Thomas Thier, Sebastian Bauer, Nick Eisner, Dominic Reisenbichler, Kilian Harrer

Trainer: Peter Reiter

Unterliga Ost: SC Profi Max Burgau – SV Gutenberg, 5:1 (3:1)

75 Christopher Feiner 5:1

58 Christopher Feiner 4:1

45 Christopher Feiner 3:1

40 Christopher Feiner 2:1

37 Mateo Supljika 1:1

29 Lorenz Brander 0:1

