Remis in letzter Minute: SV Rohrbach in der Nachspielzeit erfolgreich - Showdown in den letzten Minuten

Details Samstag, 15. April 2023 23:48

Als klarer Favorit musste SV Rohrbach einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen Groß Steinbach nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Über das Unentschieden konnten sich am Ende beide freuen, oder eben auch nicht. Warum das so war, liest man hier. Es wurde ein umkämpftes, jedoch keinesfalls unfaires Spiel, bei dem zwei eingewechselte Spieler trafen.

Der Favorit übernimmt das Kommando

Im Frühjahr ist die Heimmannschaft weiterhin unbesiegt. Mit diesem Selbstbewusstein ging man in die Partie und übernahm direkt das Kommando. Groß Steinbach sah seine Möglichkeiten im Konterspiel aus einer kompakten Abwehr heraus. Das Konzept ging auf, beide Mannschaften kamen in der ersten Halbzeit zu Chancen. Weder Keeper Siedl noch sein Gegenüber Soos konnten jedoch überwunden werden. Der Ballbesitz der Gastgeber lag bei fast 70%. Die erste Halbzeit endete auf schwerem Boden somit 0:0.

Die zweite Halbzeit endet mit dem großen Showdown

Zur Halbzeit wechselte Trainer Andreas Pfeifer seinen Schützling Stefan Schlögl ein und der sollte noch richtig wichtig werden. Am Spielverlauf veränderte das zunächst nichts. Rohrbach spielte und die Gäste verteidigten tapfer und waren im Konterspiel gefährlich. Vor dem Spiel hatte man das ja bekanntlich als einzige Möglichkeit erkannt, um bei diesem Auswärtsspiel Punkte zu holen. In der 75. Minute wechselte der Gästetrainer Oliver Handler den erst 16-jährigen Moritz Käfer ein. Der junge offensive Mittelfeldspieler tauchte nach einem Konter plötzlich vor dem Heimtor auf. Er hätte durchwegs abspielen können, aber er machte die Sache dann doch alleine. Kaltschnäuzig wie ein Routinier schob er den Ball via Innenstange zur überraschenden Gästeführung in die Maschen (85.). SV Schermann Rohrbach hatte sich schnell wieder gesammelt und verstärkte aufgrund des 0:1 Rückstands seine Bemühungen noch einmal und erzielte durch den zur Halbzeit eingewechselten Schlögl den Ausgleich (91.). Über 90 Minuten hielt die Gästeabwehr - in der Nachspielzeit war man dann doch für Sekunden unkonzentriert und eine Spitzenmannschaft wie Rohrbach bestraft so etwas dann eben. Am Ende stand es zwischen dem Heimteam und Gross Steinbach 1:1 Unentschieden. Ein Ergebnis mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte.

Sicherlich ist das Ergebnis für SV Rohrbach nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Rohrbach verbuchte insgesamt elf Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Groß Steinbach hat sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr gekümmert. Das ist auch notwendig: Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von Union Gross Steinbach derzeit nicht. Vier Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat Gross Steinbach derzeit auf dem Konto.

Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. SV Schermann Erdbau Rohrbach blieb auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von sechs Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft SV Rohrbach auf USC Sonnhofen/Rabenwald (17:00 Uhr), Union Groß Steinbach reist zu USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen (19:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Michael Halwachs, Sportlicher Leiter SV Rohrbach

"Im Prinzip bin ich mit dem Punkt sehr zufrieden. Wir hatten uns vorgenommen aus den ersten fünf Partien 13 Punkte zu holen und das ist uns gelungen. Großsteinbach war unangenehm zu spielen, da sie sehr diszipliniert in der Defensive aufgetreten sind. Natürlich hätten wir gerne drei Punkte geholt. Es wurde ein Punkt und das ist gut so."

Oliver Handler, Trainer Großsteinbach:

"Bei diesem Spiel hatten beide Teams unterschiedliche Taktiken. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit einen Sieg einzufahren. Wir haben es leider verabsäumt das überraschende Ergebnis bis zum Ende zu halten. So geht das Unentschieden meiner Meinung in Ordnung - obwohl Rohrbach natürlich viel mehr Ballbesitz hatte. Ich bin sehr stolz darauf wie meine Mannschaft diese Vorgabe umgesetzt hat."

Aufstellungen:

SV Rohrbach: Raphael Siedl (K), Marcel Storer, Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Denis Besirevic, Mag. Peter Schermann, Gasper Trdan, Kevin Zsifkovits, Daniel Reiterer, Roland Lechner, Jan Rosenzopf, Enes Rujović

Ersatzspieler: Faruk Hodzic, Kevin Jürgen Bonstingl, David Krug, Stefan Schlögl, Marco Wieser, Mario Schieder

Trainer: Peter Pfeifer

Gross Steinbach: Attila Soos, Alexander Josef Grabmayer, Matthias Josef Voit, Richard Ertl, Zoltan Toth, Michael Voit, Philipp Welser, Jürgen Wilfling, Claudio Azola, Georg Voit (K), Florian-Johannes Welser

Ersatzspieler: Jakob Ifkowitsch, Michael Klinger, Jonas Pascal Maier-Sampt, Luca Markus Rechling, Moritz Käfer

Trainer: Oliver Handler Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – Union Gross Steinbach, 1:1 (0:0)

91 Stefan Schloegl 1:1

85 Moritz Kaefer 0:1

