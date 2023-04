Pircha gewinnt beim Tabellenführer mit 4:1

Details Samstag, 22. April 2023 20:45

Es war insgesamt ein gebrauchter Abend für den Tabellenführer aus Hartberg. USV BT-Group Pircha schickte als Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld USV Hartberg/Umgebung mit 4:1 vom Platz. Hängende Köpfe bei den Platzherren von USV Hartberg, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen und auch eine schwere Verletzung zu verdauen hatten. Das Hinspiel war eine Demonstration der Gastgeber gewesen, als man die Partie mit 6:2 auswärts für sich entschieden hatte.

Vier Tore in den ersten 25 Minuten

Das Gästeteam von Trainer Mario Paar kann nach den vielen Verletzten im Herbst nunmehr wieder auf alle Spieler zurückgreifen und zeigte in den letzten Wochen bereits, dass man mit ihnen im Frühjahr rechnen kann. So erwischte der USV Pircha einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Abdelaziz Darouich war zur Stelle und schon führte der vermeintliche Außenseiter.

Lange währte die Freude des Gasts nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Johannes Kratzer den Ausgleichstreffer für Hartberg/Umgebung. Mit dem Anstoss nach dem Gegentreffer leitete das Gästeteam den nächsten Angriff ein und stellte mit dem 2:1 in der zwölften Minute die Weichen in Richtung Auswärtssieg. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Benjamin Hadzic in der 25. Minute zum Zwischenstand von 3:1. Vier Tore in den ersten 25 Minuten sieht man in der Unterliga auch nicht so oft. Der Tabellenführer kam immer wieder zu guten Gelegenheiten, entweder machte Gästekeeper Cook diese zunichte oder man scheiterte an der stabilen Abwehr des Unterliga-Mittelklasse-Teams.

Nach einer guten halben Stunde kam es zu einer längeren Unterbrechung durch Schiedsrichter Krinner, da sich der Heimakteur Johannes Kratzer schwer verletzte. Er wurde durch Marc Hörzer ersetzt. Durch diesen Vorfall schien das Team des Tabellenführers natürlicherweise geschockt, als dann noch der Trainer Patrick Gruber ausgeschlossen wurde, schien der gebrauchte Abend für die Hartberger besiegelt zu sein.

Die Hintermannschaft von USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand von 1:3 in die Kabinen.

Die endgültige Entscheidung in der 72.Minute

Mit Wiederbeginn legte der Tabellenprimus dann noch einmal alles in die Waagschale und forcierte das Offensivspiel. Man drängte auf den Anschlusstreffer, der aber einfach nicht fallen wollte. Es kam wie es oftmals kommt, der Gast legte in der 72. Minute durch Thomas Kollmann zum 4:1 für den USV Pircha nach. Letztlich fuhr USV Pircha einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Pircha zeigte was man leisten kann, wenn man auf die Stammkräfte zurückgreifen kann. Hartberg Umgebung hatte insgesamt einen unglücklichen und verkorksten Abend.

So steht es um die beiden Teams in der Unterliga Ost

Die gute Bilanz von Hartberg/Umgebung hat an diesem unglücklichen Abend einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte man bisher 13 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. USV Hartberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Man liegt aktuell zwei Zähler vor dem ersten Verfolger aus Rohrbach an der Tabellenspitze und ist weiterhin im vollen Kampf um den Aufstieg in die Oberliga.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung für die Gäste mit sich. Pircha liegt nun auf Platz sieben. USV Pircha bessert seine Billanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, ein Unentschieden und neun Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Hartberg/Umgebung ist USV Pircha weiter im Aufwind.

Am kommenden Freitag tritt USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung bei SV Gutenberg an, während Pircha drei Tage zuvor TuS Spitzer Engineering Vorau empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Mario Paar, Trainer USV Pircha:

"Wir waren in einer guten Tagesverfassung. Wir haben es gut erwischt, die Mannschaft hat einen tollen Einsatz gezeigt und die vorgegebene Taktik perfekt umgesetzt. Es lief für den Gegner unglücklich - wir wünschen dem Spieler der Hartberger gute Besserung. Es zeigt sich was wir können, wenn wir unsere Spieler gesund an Board haben!"

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Lukas Kleinhappl (K), Patrick Pichlbauer, Thomas Kager - Martin Mogg, Niklas Mogg, Johannes Kratzer, Lukas Doppelhofer - Jakob Mogg, Manuel Pöttler, Filip Misimi

Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Marin Tabakovic, Josua Oprea, Justin Lukas Nowotny, Florian Kittinger, Marc Hörzer

Trainer: Patrick Gruber

USV BT-GROUP Pircha: James Steven Cook - Daniel Stefan Pischinger, Patrick Gomboc, David Hofer(K), Benjamin Smajic, Florian Maurer, Nik Cater - Martin Kupfner, Benjamin Hadzic - Abdelaziz Darouich, Thomas Kollmann

Ersatzspieler: Markus Graf, Florian Reisinger, Dominik Krenn, Bernhard Felber, Moritz Haberhofer, Teo Razpotnik

Trainer: Mario Paar Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung – USV BT-Group Pircha, 1:4 (1:3)

72 Thomas Kollmann 1:4

25 Benjamin Hadzic 1:3

12 Abdelaziz Darouich 1:2

10 Johannes Kratzer 1:1

4 Abdelaziz Darouich 0:1

