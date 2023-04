SC Weiz schießt Tore am laufenden Band - Hattrick durch Hinteregger

Details Samstag, 22. April 2023 23:10

Der USC Rogner Bad Blumau wurde der eigenen Favoritenstellung bei der Zweitvertretung von SC ELIN Weiz nicht gerecht und verlor deutlich mit 0:7. Mit breiter Brust war Bad Blumau zum Duell mit SC Weiz II angetreten, hatte man doch in der letzten Woche das Derby gegen Burgau mit 3:1 für sich entschieden– der Spielverlauf ließ bei USC Bad Blumau jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte Weiz II im Herbst bei USC Rogner Bad Blumau mit 4:2 für sich entschieden.

Nach 45 Minuten lag Bad Blumau zu zehnt mit 0:5 zurück

Kaum war das Spiel angepfiffen, hatte die Heimmannschaft bereits die erste Tormöglichkeit. Erhart bewahrte seine Mannschaft vor einem schnellen Rückstand. Dann passierte es doch und Florian Weiler markierte in der fünften Minute die Führung. Mit einem schnellen Hattrick (28./31./37.) zum 4:0 schockte Philipp Hinteregger USC Bad Blumau. Der Treffer zum 4:0 entstand aus dem Penalty, dem ein Foulspiel vorangegangen war und wodurch Tormann Patrick Erhart mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (35.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als der Tabellenletzte seinen fünften Treffer nachlegte (44.).

Bad Blumau gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause mit 0:5 zurück lag und nur noch zehn Mann am Platz waren auch keine Option für den zweiten Spielabschnitt. Mit dem Tor zum 6:0 steuerte Weiler bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (72.). Patrick Durlacher besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für SC ELIN Weiz II (83.). Am Ende fuhr Weiz II einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SC Weiz II bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man USC Bad Blumau in Grund und Boden spielte.

So steht es um die beiden Teams

Nachdem das Heimteam die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt SC Weiz II aktuell den achten Rang. Für Weiz II ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. SC ELIN Weiz II bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und 13 Niederlagen. Allerdings hat man auch nach diesem Erfolg weiterhin die rote Laterne in der Tabelle.

Durch diese Niederlage fällt Bad Blumau in der Tabelle auf Platz neun zurück. USC Rogner Bad Blumau verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen.

Am Freitag, den 28.04.2023 (19:00 Uhr) reist SC Weiz II zu FC Pinggau-Friedberg, einen Tag später (15:00 Uhr) begrüßt USC Bad Blumau USV Pöllauberg vor heimischer Kulisse.

Stimmen zum Spiel:

Aussendung SC Weiz

"Nach einer starken Vorstellung feiern unsere JUNGEN WILDEN einen ganz wichtigen Heimsieg gegen den USC Bad Blumau! - Leidenschaft, Einsatz, Tradition, Zusammenhalt"

Startaufstellungen:

Weiz: Pascal Legat - Philipp Pichler, Peter Ebner, Lukas Hirner, Alexander Steinlechner - Patrick Durlacher (K), Nico Baranja, Florian Weiler, Marko Prenkpalaj, Samuel Krapfenbauer - Philipp Hinteregger

Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Michael Purkarthofer, Lukas Schellnegger, Dominik Maric, Fabio Pregartner, Nicky Fatayi Brown Ugo

Trainer: Mario Schalk

Bad Blumau: Patrick Erhart, Jakob Janser, Jan Reisinger, Patrick Schellnast, David Drozdik, Wolfgang Rauer (K), Marco Rene Rath, Norbert Bager, Lukas König, Christian Taucher, Robert Moretti

Ersatzspieler: Michael Lazanyi, Tobias Lechner, Marco Resch, Sebastian Paar, Simon Csecsinovits

Trainer: Johann Bez Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SC ELIN Weiz II – USC Rogner Bad Blumau, 7:0 (5:0)

83 Patrick Durlacher 7:0

72 Florian Weiler 6:0

44 Marko Prenkpalaj 5:0

37 Philipp Hinteregger 4:0

31 Philipp Hinteregger 3:0

28 Philipp Hinteregger 2:0

5 Florian Weiler 1:0

