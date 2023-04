USC Sonnhofen verliert Spitzenspiel beim SV Rohrbach

Details Sonntag, 23. April 2023 00:17

Ein Tor machte den Unterschied – SV Schermann Erdbau Rohrbach siegte mit 2:1 gegen USC Sonnhofen. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel im Herbst, das 2:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem USC Sonnhofen gefunden.

Zur Halbzeit führt die Heimmannschaft mit 1:0

Bereits in der ersten Minute zeigte Heimkeeper Raphael Siedl seine Klasse und bewahrte seine Mannschaft vor einem Rückstand. In der Folge sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Mit den Spielminuten erreichten die Gäste ein leichtes Übergewicht von dem sie aber nicht profitieren konnten. Es war trotzdem komplett unklar welches Team hier in Führung gehen würde. Denis Besirevic brachte die Gäste in der 28. Minute ins Hintertreffen und somit führte das Heimteam.

USC Sonnhofen/Rabenwald glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Schiedsrichter Patrick Schenke beide Teams mit der knappen 1:0 Führung für SV Rohrbach in die Kabinen.

Nach 47 Minuten folgte der Ausgleich

Julian Gleichweit schoss für Sonnhofen in der 47. Minute das Tor zum 1:1 Zwischenstand. USC Sonnhofen musste den Treffer zum 2:1 durch Rujovic hinnehmen (71.). Nun war die Heimführung vor 400 Zuschauern wieder da. Zuvor gab es weitere Möglichkeiten für beide Teams. Die Rohrbacher Abwehr war weiterhin gut sortiert und so hielt die knappe Führung bis in die Schlussphase. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Rohrbach.

So steht es um die beiden Teams

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Das Heimteam liegt nun auf Platz zwei. Acht Spiele ist es her, dass SV Schermann Erdbau Rohrbach zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit 37 Punkten auf der Habenseite steht Sonnhofen nun auf dem dritten Rang. USC baute die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwölf Siege ein.

SV Rohrbach stellt sich am Freitag (19:30 Uhr) bei TuS Spitzer Engineering Vorau vor, drei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt Sonnhofen/Rabenwald FC Oberes Feistritztal.

Stimmen zum Spiel:

Aussendung Sonnhofen:

"Der USC muss sich mit 1:2 geschlagen geben und rutscht vorlüfig in der Tabelle auf den dritten Platz. Die Chance dies wieder zu ändern ist bereits am Dienstag gegen den FC Oberes Feistritztal. Weiter gehts USC!"

Startaufstellungen:

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Stefan Schlögl, Florian Wukits, Denis Besirevic, Peter Schermann, Gasper Trdan, Marcel Storer, Kevin Zsifkovits, Marco Wieser, Roland Lechner, Enes Rujovic

Ersatzspieler: David Krug, Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Jan Rosenzopf, Jannik Andiel, Kevin Jürgen Bonstingl, Daniel Reiterer

Trainer: Peter Pfeifer USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Goran Ivanovic, Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer - Benjamin Schweighofer (K), Daniel Bauernhofer, Florian Kernbichler, Jan Mauerhofer - Darijo Dragosavac, Julian Gleichweit

Ersatzspieler: Dominik Maierhofer, Elias Maritschnik, Rene Almbauer, Rene Unterweger, Tobias Baumgartner, Kai Mauerhofer

Trainer: Bernd Kulmer Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – USC Sonnhofen/Rabenwald, 2:1 (1:0)

71 Enes RujoviÄ? 2:1

47 Julian Gleichweit 1:1

28 Denis Besirevic 1:0

