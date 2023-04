Torloses Unentschieden in einem rassigen Spiel

Details Mittwoch, 26. April 2023 16:42

Am Dienstag Abend empfing der SV Pircha in der Unterliga Ost den Gast aus Vorau. Am letzten Wochenende hatte der Gastgeber mit einem 4:1 beim Tabellenführer in Hartberg überrascht. Zeitgleich gewann das Team von Trainer beim FC Oberes Feistritzthal mit 2:1. Nach nur drei Tagen stand nun dieser Nachtrag aus der 18.Runde am Programm. Da war das Spiel wegen des schlechten Wetters verschoben worden.

Kampf auf Biegen und Brechen

Vor 120 Zuschauern setzte der Gast aus Vorau in der dritten Minute den ersten Angriff, der von der stabilen Abwehr des SV Pircha zum Corner geklärt werden konnte. Die nächsten drei Gelegenheiten in der Anfangsphase gehörten dem SV Pircha, man schoß über das Tor oder fand im starken Gästegoalie Sebastian Lang seinen Meister. In der 15.Minute kam dann wiederum der Gast zu einer guten Möglichkeit. Schneeberger drang gefährlich über rechts in den Strafraum ein, letztlich waren zu viele Abwehrbeine des Gastgebers im Weg.

Es zeigte sich bereits, dass beide Teams an diesem Abend über hervorragende Abwehrreihen verfügten. In der 22.Minute dringt Pircha äußerst gefährlich in den Gästestrafraum ein, es folgt daraus ein blitzschneller Konter, den der Heimkeeper Cook zu zerstören weiß. Nun versuchte sich Pircha mit Distanzschüssen - auch diese hielt Keeper Lang.

In der 44.Minute ließ die Heimmanschaft nach tollem Kombinationsfußball eine weitere Chance liegen. Der umsichtige Referee Sascha Koprivnik bat zum Pausentee und nach 45 Minuten stand es 0:0.

Hälfte zwei - eine Katze auf dem Feld

In den folgenden Minuten der zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weiterhin. Es wurde im Mittelfeld um jeden Zentimeter gekämpft. Es war ein Spiel auf einem ausgezeichneten Unterliga-Niveau. Es fehlten nur die Tore. Hadzic versuchte sich mit einem Weitschuss in der 68.Minute und in der 73.Minute hatte Kollmann die Heimführung auf dem Fuß, erneut wurde der Gäste Goalie nicht überwunden. Vorau konzentrierte sich nun zunehmend den Punkt über die Runden zu bringen, war jedoch im Konter stets gefährlich.

Unterbrochen wurden die Akteure Mitte der zweiten Halbzeit. Eine Katze am Spielfeld sorgte für ein Durchschnaufen der Spieler auf beiden Seiten. Der gefiel es scheinbar gut vor der Tribüne Abfangen zu spielen. Dem Schiedsrichter Gespann, den Spieler und den Ordnern gelang es dann nach einigen Minuten das verwirrte Kätzchen einzusammeln und man spielte wie gehabt mit viel Einsatz, jedoch nie überhart weiter.

Kurz vor Schluss scheiterte Sascha Petz erneut am Gästekeeper. Es erfolgte der Schlusspfiff. Die Zuschauer sahen ein Spiel, dem nur die Tore fehlten. Das lag massiv daran, dass sich beide Teams einen tollen Fight im Mittelfeld gaben und über voll konzentrierte Abwehrreihen verfügten. Zu erwähnen ist noch, dass die Keeper Cook und Lang beide einen hervorragenden Rückhalt an diesem Abend für ihre Teams darstellten.

So steht es um beide Teams:

Beide Teams sind im Mittelfeld der Tabelle. Vorau ist auf dem sechsten Platz, Pircha nur eine Position dahinter. Im Moment sind beide Teams klassischen Mittelständler, jedoch ganz klar mit der Orientierung nach oben. Pircha trifft am Freitag um 19:30 zu Hause auf den FC Oberes Feistritzthal. Vorau empfängt zur selben Zeit das Team aus Rohrbach.

Stimmen zum Spiel:

Peter Schöngrundner - sportlicher Leiter TuS Vorau:

"Wir haben eine extrem junge Mannschaft. Der älteste Spieler ist 30, der nächste 26. Der Rest dieser Mannschaft ist einfach jung und sammelt mit solchen erkämpften Ergebnissen ihre Erfahrung. Wir wussten, dass Pircha eine richtig gute Mannschaft ist. Das haben sie nicht nur beim 4:1 in Hartberg gezeigt!"

Andreas Friesenbichler - Trainer TuS Vorau:

"Meine Mannschaft hat echt toll gekämpft. Das wenige Tage nach dem letzten Spiel. Ich bin mit diesem Punkt sehr zufrieden und stolz auf diese Truppe!"

Mario Paar - Trainer SV Pircha:

"Ja klar, vom Ergebnis habe ich mir mehr erwartet. Die Chancen waren da. Es blieb beim 0:0 - so ist Fußball !"

Aufstellungen:

USV BT-GROUP Pircha: James Steven Cook - Daniel Stefan Pischinger, MSc David Hofer , MSc (K), Benjamin Smajic, Florian Maurer, Nik Cater - Martin Kupfner, Sascha Petz, Benjamin Hadzic - Abdelaziz Darouich, Thomas Kollmann



Ersatzspieler: Markus Graf, Florian Reisinger, Ing. Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Dominik Krenn, Bernhard Felber, Moritz Haberhofer, Teo Razpotnik



Trainer: Mario Paar

TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Sebastian Rainer Lang, Sebastian Gruber, Mathias Kolb, Christian Schneeberger, Dario Potrosko, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb, Markus Zarnhofer, Jan-Peter Schöngrundner, Mark Megyesi



Ersatzspieler: Daniel Koller, Kilian Markus Schöngrundner, Gabriel Hold, Jonas Posch, Manuel Schöngrundner



Trainer: Andreas Friesenbichler Bericht Florian Kober

