Vier Penalty in Burgau und ein 2:1 Heimsieg

Details Samstag, 29. April 2023 22:08

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SC Profi Max Burgau. Die Heimmannschaft setzte sich mit einem 2:1 gegen Union Gross Steinbach durch. Das Spiel war schon alleine deshalb interessant, da Schiedsrichter Popovic für beide Teams jeweils zwei Elfmeter gab. Beim Hinspiel im Herbst hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Gross Steinbach letztendlich mit 5:4 für sich entschieden hatte.

Lattenschuss der Gäste aus Gross Steinbach - Foto Antretter Bilderservice Köln Hürth

In den ersten Minuten des Spiels legte der Favorit aus Burgau gut los. Zunehmend kam der Gast aus Gross Steinbach besser ins Spiel und hatte mit einem Schuss durch Kovacevic auch die erste Torgelegenheit nach vier Minuten. In der Folge gab es einige Ecken auf beiden Seiten, die jedoch nichts einbrachten.

Guter Eckball - Heimkeeper Lechner mit dem Fuß auf der Linie - das war die erste Topchance Florian Kober, Ticker-Reporter

Nach 18 Minuten musste Trainer Pomper bereits Christopher Feiner durch Dominik Krammer ersetzen. Es hatten nun beide Teams gute Möglichkeiten um in Führung zu gehen. Der Underdog verkaufte sich wahrhaft gut in diesem Match. In der 36.Minute sieht der Referee ein Handspiel und gibt den ersten Elfer dieser Partie für die Burgauer.

Tor, Toor, Tooor für SC Profi Max Burgau zum 1:0 Piskac - zunächst hält der Keeper , aber gegen den Nachschuss ist er machtlos Florian Kober, Ticker-Reporter

Der SC Burgau führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Es ging hin und her, es wurde gekämpft. Sehr viele Torchancen gab es in der zweiten Hälfte trotzdem nicht.

Die zweite Halbzeit brachte drei Elfer und einen Ausschluss

In der 56.Minute gab es den zweiten Elfer, diesmal für die Gäste. Voit scheiterte nach einer großartigen Abwehr des Heimkeepers Lechner. Zehn Minuten später gab es dann den dritten Elfer: Leo Kovacic versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz von SC Profi Max Burgau. Nun stand es 1:1.

Dass SC Burgau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Mateo Supljika, der in der 73. Minute zur Stelle war. Diesmal war es kein Elfer, sondern der Schütze traf nach einem Querpass aus nächster Distanz. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Gelb-Rot für Attila Soos von Gr. Steinbach in der 91. Minute. Was war passiert? Der Keeper beging ein Foul im Strafraum, war bereits verwarnt. Er ging duschen und es gab einen weiteren Elfer für Burgau.

Jakob Ifkowitsch wurde eingewechselt, stellte sich ins Tor und hielt den Ball spektakulär. Am Schluss schlug der SC Profi Max Burgau die Gäste mit 2:1 in einem kampfbetonten Spiel mit vier Elfern, neun gelben Karten und einem Platzverweis.

Gross Steinbach scheitert mit diesem Elfer am Heimkeeper - Foto Antretter Bilderservice Köln Hürth

So steht es um beide Teams:

Bei SC Burgau präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Durch die drei Punkte gegen Union Gross Steinbach verbesserte sich SC Profi Max Burgau auf Platz vier. Neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SC Burgau momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von SC Profi Max Burgau konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Gross Steinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt Gross Steinbach nach der unglücklichen Niederlage weiter auf dem zwölften Rang. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten im Moment schwierig. In den letzten fünf Begegnungen holte Gr. Steinbach insgesamt nur fünf Zähler. Am Samstag hätte man durchwegs anschreiben können.

Am kommenden Samstag trifft der SC Burgau auf den USC Sonnhofen/Rabenwald, Union Gross Steinbach spielt tags zuvor gegen die Zweitvertretung von SC ELIN Weiz.

Stimmen zum Spiel: Christoph Pomper-Trainer Burgau "Positiv ist, dass wir aus diesem Spiel drei Punkte geholt haben. Der Gegner war sehr unangenehm zu bespielen. Wir haben gewonnen, das zählt!" Oliver Handler, Trainer Gross Steinbach "Es ist unfassbar, dass wir aus diesem Spiel keine Punkte mitnehmen. Wir haben wirklich gut gespielt. Davon können wir uns nichts kaufen.!" Aufstellungen: SC ProfiMax Burgau: Benjamin Lechner - Matthias Kummer, Cosmin-Adrian Luput, Fabian Fuchs, Franjo Pintaric - Markus Trummer (K), Janik Laschet, Bruno Piskac, David Kummer, Mateo Supljika - Christopher Feiner



Ersatzspieler: Dominik Krammer, Shamil Abdullaev, Istvan Balla, Erik Taucher, Albert Kruiss



Trainer: Christoph Pomper

Gross Steinbach: Attila Soos, Jonas Pascal Maier-Sampt, Leo Kovacic, Zoltan Toth, Michael Voit, Philipp Welser, Jürgen Wilfling, Georg Voit (K), Florian-Johannes Welser, Claudio Azola, Matthias Josef Voit



Ersatzspieler: Jakob Ifkowitsch, Alexander Josef Grabmayer, Michael Klinger, Luca Goldschmidt, Moritz Käfer



Trainer: Oliver Handler Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SC Profi Max Burgau – Union Gross Steinbach, 2:1 (1:0)

73 Mateo Supljika 2:1

66 Leo Kovacic 1:1

37 Bruno Piskac 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei