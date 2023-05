USV Hartberg siegt auswärts in Gutenberg

Details Montag, 01. Mai 2023 20:32

Mit 1:2 verlor SV Gutenberg am vergangenen Freitag zu Hause gegen USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung. Der Spitzenreiter war beim 3:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen. Die Hartberger bleiben der Tabellenprimus der Liga.

Nach dem Auswärtssieg wurde in der Gästekabine gefeiert!

Nach dreizehn Minuten führte Hartberg mit 2:0

Kaum hatte das Spiel begonnen, musste Heimkeeper Marcel Rössl nach einem driekten Freistoss das erste Mal hinter sich greifen. Vor den Augen der 150 Zuschauer stellte Thomas Kager das 1:0 für den Gast sicher (6.). Bereits in der elften Minute erhöhte Lukas Kleinhappl per Elfmeter den Vorsprung von Hartberg. In der 31.Minute jubelten die Gastgeber, jedoch wurde der vermeintliche Anschlusstreffer wegen Abseits nicht gegeben.

Die Hintermannschaft von Gutenberg ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging es nach dem Pfii von Schiedsrichter Er Akin bei unverändertem Stand von 0:2 in die Kabinen.

Der Anschlusstreffer war zugleich der Endstand

In der 70. Minute brachte Daniel Wolf den Ball im Netz von USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung unter.

Tor, Toor, Tooor für SV Gutenberg zum 1:2. Verdienter Anschlusstreffer durch Daniel Wolf nach Flanke von Mußbacher raphizie, Ticker-Reporter

In den letzten Minuten drängte das Heimteam auf den Ausgleich, der wollte nicht gelingen. In der Nachspielzeit ließ der Tabellenführer eine Topchance aus um das Ergebnis auf 3:1 zu schrauben. Obwohl dem USV Hartberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Gutenberg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete knapp mit 2:1.

So steht es um beide Teams

Gutenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem der Gastgeber die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt SV Gutenberg aktuell den achten Rang. Trotz der Niederlage behält Gutenberg den zehnten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat SV Gutenberg derzeit auf dem Konto.

57 Tore – mehr Treffer als Hartberg erzielte kein anderes Team der Unterliga Ost. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Tabellenfüher 14 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Hartberg/U, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Einzig die Heimniederlage gegen Pircha schmerzt in dieser Bilanz. Es bleibt spannend im Kampf um den Aufstieg in der Unterliga Ost.

Am 05.05.2023 empfängt Gutenberg in der nächsten Partie USV BT-Group Pircha. USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung erwartet am Sonntag USC Rogner Bad Blumau.

Aufstellungen: SV Gutenberg: Marcel Roessl, Daniel Wolf, Jürgen Gottlieb, Romeo Elias Krassnigg, Florian Hutter (K), Florian Wagner, Julian Reiter, Lorenz Brander, Michael Gehring, Elias Raith, Kilian Harrer



Ersatzspieler: Thomas Stadlhofer, Tobias Wiener, Fabian Bauer, Thomas Thier, Nick Eisner, Fabian Mußbacher



Trainer: DI (FH) Peter Reiter , MBA

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Lukas Kleinhappl , BEd (K), Patrick Pichlbauer, Thomas Kager, Marc Hörzer - Josef Pöltl, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer - Jakob Mogg, Filip Misimi



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Maximilian Handler, Josua Oprea, Justin Lukas Nowotny, Manuel Pöttler, Florian Kittinger



Trainer: Robert Thanner Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Gutenberg – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 1:2 (0:2)

70 Daniel Wolf 1:2

11 Lukas Kleinhappl 0:2

6 Thomas Kager 0:1

