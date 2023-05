Frühes Tor von Almer und Tag der Keeper-Pircha gewinnt in Gutenberg

Details Samstag, 06. Mai 2023 13:29

Der USV Pircha trug gegen Gutenberg einen knappen 1:0-Erfolg davon. In einem guten Unterligaspiel zeigten sich die beiden Keeper von ihrer besten Seite. Das Hinspiel in Pircha war im Herbst ebenfalls mit 1:0 für den Gast ausgegangen.

Viel zu feiern gibt es momentan beim USV Pircha.

Nach einer knappen Viertelstunde netzte Almer ein

Selbstbewusst trat das Team von Trainer Mario Paar am Freitagabend in Gutenberg an. Man ist ja so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Unterliga Ost. So verlor man Ende März gegen den USC Sonnhofen/Rabenwald ehe eine tolle Serie einsetzte. Die junge Gästemannschaft setzte trotzdem stark dagegen. Das erste Tor erzielte trotzdem der Gastgeber, jedoch wurde dies nicht anerkannt.

Dann kam Pircha immer besser ins Spiel und nach einer knappen Viertelstunde war es dann so weit: Christian Almer war vor 230 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (13.). Nach einem wunderbaren Spiel über die Flanke, flog ein langer Ball in den Strafraum. Almer blieb cool und schob den Ball zur Gästeführung ein. Es folgten weitere Chancen auf beiden Seiten. Man sah ein flottes Spiel.

Es folgt die Halbzeit der Keeper

Gutenberg versuchte nun über die Flanken das Spiel zu machen. Die kamen sogar, aber im Gästetor stand und flog James Cook. Der englische Keeper fischte eine Flanke nach der anderen herunter oder parierte die Kopfbälle der Heimmannschaft.

Auf der anderen Seite kam Pircha zu vier Großchancen. Diese machte jedoch der junge, vom SV Eggersdorf ausgeliehene Keeper Marcel Roessl zunichte. Beide Teams setzten gute Offensivaktionen, es zeigte sich jedoch einmal mehr was sichere Tormänner in einem Spiel bewirken können.

Letztendlich gelang es dem SV Gutenberg im Verlauf des Spiels nicht, den in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand aufzuholen. Zu clever ist der USV Pircha im Frühjahr 2023, hinten sicher und nach vorne stets gefährlich. Nach 90 Minuten pfiff Schiedsrichter Kollmann diese faire Partie mit nur zwei Verwarnungen ab. Am Ende war es auch der USV BT-Group Pircha die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

So steht es um beide Teams

Trotz der Niederlage belegen die Gastgeber weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Sechs Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat der SV Gutenberg derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Gutenberg nur vier Zähler, hatte aber auch einige Brocken der Liga als Gegner.

Mit nun 32 gesammelten Zählern hat USV Pircha den sechsten Platz im Klassement inne. Zehn Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Pircha momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich USV BT-Group Pircha in den letzten fünf Spielen von der starken Seite. Man hat einen Lauf und es werden sich auch kommende Gegner sehr schwer damit tun, gegen diese Mannschaft zu bestehen.

Nächster Prüfstein für SV Gutenberg ist USC Rogner Bad Blumau (Freitag, 19:00 Uhr). USV Pircha misst sich am selben Tag mit SV Schermann Erdbau Rohrbach (19:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Peter Reiter, Trainer SV Gutenberg:

"Wir haben uns über die gesamte Spielzeit bemüht ein Tor zu erzielen. Pircha ist aber einfach richtig stark im Frühjahr. Nächste Woche ist ein neues Spiel und wir werden mit unserer jungen Mannschaft wieder alles geben. Die beiden Keeper waren wirklich richtig gut!"

Unterliga Ost: SV Gutenberg – USV BT-Group Pircha, 0:1 (0:1)

13 Christian Almer 0:1

Aufstellungen: SV Gutenberg: Marcel Roessl, Daniel Wolf, Romeo Elias Krassnigg, Florian Hutter (K), Florian Wagner, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Lorenz Brander, Michael Gehring, Elias Raith, Kilian Harrer



Ersatzspieler: Marcel Pöttler, Simon Harrer, Tobias Wiener, Fabian Bauer, Thomas Thier, Nick Eisner



Trainer: Peter Reiter

USV BT-GROUP Pircha: James Steven Cook - Daniel Stefan Pischinger, David Hofer (K), Benjamin Smajic, Florian Maurer, Nik Cater - Christian Almer, Martin Kupfner, Sascha Petz - Abdelaziz Darouich, Thomas Kollmann



Ersatzspieler: Lukas Monetti, Ing. Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Dominik Krenn, Benjamin Hadzic, Bernhard Felber, Moritz Haberhofer, Teo Razpotnik



Trainer: Mario Paar Bericht Florian Kober Foto USV Pircha-Facebook

