Prenner als Matchwinner-Dechantskirchen gewinnt gegen Vorau

Samstag, 06. Mai 2023

Ein Tor machte den Unterschied – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen siegte mit 1:0 gegen denTuS Spitzer Engineering Vorau. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel zwischen den Teams im Tabellenmittelfeld erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel gegen USV Dechantskirchen hatte Tus Vorau für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Dechantskirchen spielt eine erfolgreiche Saison und steht auf dem 5.Tabellenplatz

Torlos ging es in die Kabinen

Der Gastgeber kam besser ins Spiel und hatte in der ersten halben Stunde Chancen durch Prenner und Oswald. Vorau war insgesamt defensiver, offensichtlich war es das Ziel der jungen Mannschaft von Trainer Friesenbichler aus der Defensive heraus etwas Zählbares zu erreichen. Als dann auch noch Putz kurz vor dem Wechsel eine weitere Chance für die Heimführung nicht nutzte, ging es nach dem Pfiff von Schiedsrichter Altmann in die Kabinen. Zur Pause stand ein torloses Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Trotz eines Chancenplus für die Gastgeber war hier noch nichts entschieden.

Nach 55 Minuten war die Partie entschieden

Vorau geriet in der 55. Minute ins Hintertreffen. Jürgen Prenner erzielte mit all seiner Routine das wichtige Tor per Freistoss für die Gastgeber. Das Spiel wurde nun leidenschaftlicher. Vorau musste öffnen und Dechantskirchen konnte ich auf die Defensive konzentrieren und über den Konter die endgültige Entscheidung suchen. In den letzten Minuten drückten die Gäste ernorm uns war ein echter Fight für den Gastgeber den Sieg über die Zeit zu bringen.

Referee Altmann zückte in der zweiten Hälfte fünf gelbe Karte - es war mehr Emotion im Spiel. Mit dem Ende der Spielzeit strich USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen gegen TuS Spitzer Engineering Vorau die volle Ausbeute ein und belegte damit den Aufwärtstrend der letzten Wochen.

So steht es um beide Teams

Trotz des Sieges bleibt USV Dechantskirchen auf Platz fünf. Zehn Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Der Start in die Rückrunde war nicht einfach. Aber zuletzt lief es erfreulich für Dechantskirchen, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der Tus Vorau bekleidet mit 29 Zählern Tabellenposition sieben. Lediglich 28 Treffer konnte man dieser Saison erst erzielen. Dies ist eventuell ein Manko der Mannschaft. Da man in Vorau mit jungen Spielern behutsam etwas aufbaut, wird man auch daran arbeiten. Vorau verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen. Für den TuS Vorau sprangen in den letzten fünf Spielen allerdings nur vier Punkte heraus, wobei man durchwegs mehr Ausbeute erzielen hätte können.

Am Freitag, den 12.05.2023 (19:00 Uhr) reist USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen zu FC Oberes Feistritztal, einen Tag später (16:30 Uhr) begrüßt Tus Vorau SC Profi Max Burgau vor heimischer Kulisse.

Stimme zum Spiel:

Christian Weinig - Trainer Dechantskirchen

"Es war ein echter Fight das 1:0 über die Runden zu bringen. Im Großen und Ganzen war das trotzdem aus meiner Sicht ein verdienter Sieg!"

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – TuS Spitzer Engineering Vorau, 1:0 (0:0)

55 Juergen Prenner 1:0

Aufstellungen: Dechantskirchen: Matthias Beheim, Daniel Putz (K), Richard Putz, Michael Fabry, Laurenz Schabauer, Kevin Edenhöfer, Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Joachim Höller, Franz Zinggl



Ersatzspieler: Marcel Kaltenbacher, Michael Kogler, Peter Jeitler, Lukas Zinggl, Patrick Hofer, David Kirschenhofer



Trainer: Christian Weinig

TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Sebastian Rainer Lang, Jan-Peter Schöngrundner, Mathias Kolb, Christian Schneeberger, Dario Potrosko, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb, Manuel Schöngrundner, Markus Zarnhofer, Mark Megyesi



Ersatzspieler: David Haspl, Sebastian Gruber, Gabriel Hold, Jonas Posch, Jaka Kuhar



Trainer: Andreas Friesenbichler Bericht Florian Kober-Foto USV Dechantskirchen

