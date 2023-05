Sonnhofen überrollt Weiz mit 8:0

Details Samstag, 13. Mai 2023 01:18

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Sonnhofen/Rabenwald und die Zweitvertretung von SC Weiz mit dem Endstand von 8:0. Die Überraschung blieb aus: Gegen USC Sonnhofen/Rabenwald kassierte Weiz II eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Sonnhofen/Rabenwald SC ELIN Weiz II in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

Nach 24 Minuten stand es 4:0

Nach dem 2:2 in der Vorwoche in Burgau ging das Team von Trainer Bernd Kulmer am Freitagabend voll motiviert in die Partie. Von Beginn an versuchte man das Kommando zu übernehmen. Dies gelang auch gegen ersatzgeschwächte Weizer. USC Sonnhofen/Rabenwald legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Goalgetter Darijo Dragosavac aufhorchen. Der Goalgetter erzielte seine Tore 191 und 192 bereits in der Startphase. Nach gut zehn Minuten mit 2:0 zu führen gibt natürlich Sicherheit.

Julian Gleichweit brachte die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße, indem er das 3:0 erzielte (18.). Keinerlei Chancen hatten die Gäste bis dahin. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Dragosavac (24.), Goran Ivanovic (38.) und Jan Mauerhofer (41.). Es stand nun 6:0 als Schiedsrichter Stampfl zum Pausentee pfiff. Die Partie war bereits zur Pause gelaufen.

Fünf Wechsel in der zweiten Halbzeit

Ausdruck der gegnerischen Dominanz war für die Weizer ein schier unüberwindbarer Rückstand. Mauerhofer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:0 für Sonnhofen/Rabenwald (48.). In der 69. Minute legte Dragosavac zum 8:0 zugunsten von USC Sonnhofen/Rabenwald nach. Damit war es dann genug für Keeper Reisenhofer an diesem Abend, er musste keinen Ball mehr aus dem Netz holen.

Die Gastgeber wechselten fünf Spieler ein, spielten die Partie solide herunter und holten drei Punkte. Schlussendlich setzte sich Sonnhofen/Rabenwald mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

So steht es um die beiden Teams

USC Sonnhofen/Rabenwald machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. Mit beeindruckenden 62 Treffern stellt Sonnhofen/Rabenwald den besten Angriff der Unterliga Ost. USC Sonnhofen/Rabenwald sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Sonnhofen/Rabenwald erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Weiz II den 13. Rang des Klassements. In der Verteidigung der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 73 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SC ELIN Weiz II musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Weiz II insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach der klaren Niederlage gegen USC Sonnhofen/Rabenwald ist Weiz II weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Ost.

Nächster Prüfstein für Sonnhofen/Rabenwald ist USV Pöllauberg (Samstag, 19:00 Uhr). SC ELIN Weiz II misst sich am selben Tag mit TuS Spitzer Engineering Vorau (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Bernd Kulmer -Trainer Sonnhofen

"Wir waren von der ersten Minute an überlegen. Weiz hatte keine Torchancen. Es war eine klare Sache, aber wir wollen das nicht überbewerten!"

Unterliga Ost: USC Sonnhofen/Rabenwald – SC ELIN Weiz II, 8:0 (6:0)

69 Darijo Dragosavac 8:0

48 Jan Mauerhofer 7:0

41 Jan Mauerhofer 6:0

38 Goran Ivanovic 5:0

24 Darijo Dragosavac 4:0

18 Julian Gleichweit 3:0

11 Darijo Dragosavac 2:0

8 Darijo Dragosavac 1:0

Aufstellungen: USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Goran Ivanovic, Richard Deibel, Maximilian Wiesenhofer - Benjamin Schweighofer (K), Daniel Bauernhofer, Florian Kernbichler, Jan Mauerhofer, Rene Unterweger - Julian Gleichweit, Darijo Dragosavac



Ersatzspieler: Dominik Maierhofer, Rene Almbauer, Elias Maritschnik, Niklas Kratzer, Kai Mauerhofer, Tobias Baumgartner



Trainer: Bernd Kulmer

Weiz: Moritz Reisenhofer - Philipp Pichler, Lukas Schellnegger, Stephan Allemann (K), Peter Ebner - Fabian Felberbauer, Emre Körükcü, Michael Purkarthofer, Nico Baranja, James Rauscher, Nicky Fatayi Brown Ugo -



Ersatzspieler: Sven Gamper, Gerald Weber, Dominik Maric



Trainer: Mario Schalk Bericht Florian Kober

