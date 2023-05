Pircha mit Heimsieg - Dämpfer für Rohrbach

Details Samstag, 13. Mai 2023 18:24

Für den SV Schermann Erdbau Rohrbach gab es in der Auswärtspartie gegen den USV BT-Group Pircha eine Niederlage. Der Aufstiegsaspirant verlor mit 1:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel im Herbst hatte Rohrbach das bessere Ende für sich und einen klaren 3:0-Sieg geholt.

Pircha spielt eine tolle Rückrunde - auch am Freitagabend gab es einen Sieg

Pircha ist im Frühjahr in bestechender Form und so kam man mit reichlich Selbstbewusstein auf den Platz und man kam bereits nach acht Minuten zur ersten großen Chance. Aber auch der Aufstiegsaspirant erspielte sich gute Torgelegenheiten, so in der 23.Minute. Praktisch im Gegenzug traf der USV Pircha zum ersten Mal durch Abdelaziz Darouich ins Schwarze und so stand es nach 24 Minuten 1:0.

Es folgten Chancen auf beiden Seiten, nach einer halben Stunde scheiterten die Gäste an der Stange. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Heimteams in die Kabine.

In der 64. Minute brachte Thomas Kollmann das Netz für Pircha zum Zappeln.

Tor, Toor, Tooor für USV BT-Group Pircha zum 2:0 Nr.12 Kollmann Thomas durch einen schnellen ausgeführten Freistoß Christoph Riedenbauer, Ticker-Reporter

Nunmehr setzte der Gast alles auf die Offensive um kam auch zum Anschlusstreffer. Jannik Andiel verkürzte für SV Schermann Erdbau Rohrbach in der 72. Minute auf 1:2.

Tor, Toor, Tooor für SV Schermann Erdbau Rohrbach zum 2:1 Nr. 20 Jannik Andiel Marke Traumtor Christoph Riedenbauer, Ticker-Reporter

Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte USV BT-Group Pircha gegen SV Rohrbach.

So steht es um die beiden Teams

USV Pircha machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. Pircha verbuchte insgesamt elf Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich USV BT-Group Pircha in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Durch diese Niederlage fällt Rohrbach in der Tabelle auf Platz drei zurück. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Schermann Erdbau Rohrbach bisher 14 Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. SV Rohrbach baut die Serie von drei Siegen nicht aus.

Für USV Pircha steht als Nächstes eine Auswärtsaufgabe an. Am Mittwoch geht es zu USC Rogner Bad Blumau. Rohrbach ist am Samstag (16:00 Uhr) bei USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen zu Gast.

Unterliga Ost: USV BT-Group Pircha – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 2:1 (1:0)

72 Jannik Andiel 2:1

64 Thomas Kollmann 2:0

24 Abdelaziz Darouich 1:0

Bericht Florian Kober

