TuS Vorau spielt SC Burgau schwindelig - 4:1 am Samstagnachmittag

Mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck ging es für den SC Profi Max Burgau vom Auswärtsmatch beim TuS Spitzer Engineering Vorau in Richtung Heimat. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Tus Vorau wusste zu überraschen und gewinn das Duell der Mittelständler deutlich. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten von SC Burgau geendet.

Alle fünf Tore fielen vor der Pause

Das junge Team von Trainer Friesenbichler legte komplett offensiv los und wurde dafür auch belohnt. Christian Schneeberger trug sich als erster Spieler in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein. Vorau führte 1:0.

In der 20. Minute erhöhte Tobias Kolb auf 2:0 für Vorau. Mit dem 3:0 schien die Partie nach einem perfekten Spielzug bereits in der 23. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. Nsch einer guten halben Stunde hatten dann auch die Gäste ihre erste große Möglichkeit.

Noch vor der Halbzeit legte TuS Spitzer Engineering Vorau seinen vierten Treffer nach (40.).

Tor, Toor, Tooor für TuS Spitzer Engineering Vorau zum 4:0 Hereingabe von Schneli endet beim Tormann, dem rutscht die Kugel aber unglücklich durch und Jaka schiebt dankend ein Lori, Ticker-Reporter

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte David Kummer seine Chance und schoss das 1:4 (43.) für den SC Profi Max Burgau.

Mit Wiederbeginn hatten sich die Gäste besser eingestellt und so sah man eine ausgeglichene zweite Hälfte. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert was die Tore angeht. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

So steht es um die beiden Teams

Trotz des Sieges bleibt der Tus Vorau auf Platz sieben. Zehn Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat Vorau derzeit auf dem Konto.

Bei SC Burgau präsentierte sich die Abwehr angesichts 44 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutschen die Gäste auf den sechsten Tabellenplatz. Neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat SC Profi Max Burgau momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für TuS Spitzer Engineering Vorau ist die Reserve von SC ELIN Weiz (Samstag, 16:00 Uhr). SC Burgau misst sich am selben Tag mit FC Oberes Feistritztal (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Andreas Friesenbichler - Trainer TuS Vorau

"In der ersten Halbzeit haben wir wirklich eine tolle Leistung gezeigt. Die Tore fielen zügig und so war die Führung verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir es herunter gespielt und Burgau hatte sich besser auf uns eingestellt. Ich möchte nur positiv über meine Mannschaft sprechen. Das war richtig gut!"

Unterliga Ost: TuS Spitzer Engineering Vorau – SC Profi Max Burgau, 4:1 (4:1)

43 David Kummer 4:1

40 Jaka Kuhar 4:0

23 Jaka Kuhar 3:0

20 Tobias Kolb 2:0

15 Christian Schneeberger 1:0

Aufstellungen: TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Sebastian Rainer Lang, Sebastian Gruber, Christian Schneeberger, Dario Potrosko, Jonas Posch, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb, Manuel Schöngrundner, Jaka Kuhar, Mark Megyesi



Ersatzspieler: Daniel Koller, Jan-Peter Schöngrundner, Michael Scherbichler, Kilian Markus Schöngrundner, Gabriel Hold



Trainer: Andreas Friesenbichler

SC ProfiMax Burgau: Tarik Sivic - Matthias Kummer, Cosmin-Adrian Luput, Fabian Fuchs, Franjo Pintaric, Ernst Janits - Markus Trummer (K), Bruno Piskac, Shamil Abdullaev, David Kummer - Christopher Feiner



Ersatzspieler: Benjamin Lechner, Lukas Beitl, Dominik Krammer, Erik Taucher



Trainer: Christoph Pomper Bericht Florian Kober

