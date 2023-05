SV Rohrbach entscheidet Topduell für sich - man greift nach dem Aufstieg

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:13

Mit USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen und SV Schermann Erdbau Rohrbach trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für USV Dechantskirchen schien SV Rohrbach aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Rohrbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Dechantskirchen einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 1:1 geheißen.

So feierte man in der Kabine des SV Rohrbach nach dem Sieg in Dechantskirchen

Knappe Führung zur Pause

USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Denis Besirevic das schnelle 1:0 für SV Schermann Erdbau Rohrbach mit einem platzierten Weitschuss erzielte. SV Rohrbach führte schließlich das 2:0 herbei (23.).

Tor, Toor, Tooor für SV Schermann Erdbau Rohrbach zum 0:2 Enes Rujovic Traumfreistoß Christoph Riedenbauer, Ticker-Reporter

Rohrbach hatte das Spiel im Griff. Doch Dechantskirchen zeigte sich effektiv. Michael Fabry beförderte das Leder per Elfmeter zum 1:2 von USV Dechantskirchen in die Maschen (27.). Rohrbach schoss in der Nachspielzeit dann doch noch das Tor zum 3:1. So erhöhte man, nachdem man mehr Spielanteile in der ersten Hälfte hatte. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Tor, Toor, Tooor für SV Schermann Erdbau Rohrbach zum 1:3 Der darauffolgende Freistoß bringt Enes Rujovic perfekt auf den Kopf von Schlögel Stefan und der bringt ihn über den Tormann ins Tor Christoph Riedenbauer, Ticker-Reporter

Nach der Pause wurde es deutlich und es gab einen Platzverweis

Beide Teams hatten in der zweiten Halbzeit Chancen, die größte bis dahin gab es für die Gäste als Schlögl nach einer Stunde die Latte trifft. Den gebrauchten Tag von Dechantskirchen unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Stefan Pichlbauer durch eine Rote Karte auf der Bank (75.).

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Gasper Trdan für einen Treffer sorgte (94.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Schermann Erdbau Rohrbach am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen USV Dechantskirchen.

So steht es um die beiden Teams

In der Tabelle liegt Dechantskirchen nach der Niederlage weiter auf dem vierten Rang. Elf Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte USV Dechantskirchen.

Durch die drei Punkte verbesserte sich SV Rohrbach im Tableau kurzfristig auf die zweite Position. Mittlerweile ist Sonnhofen wieder vorbeigezogen. 15 Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Rohrbach, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Man ist in Form und ein heisses Eisen im Aufstiegskampf.

Am kommenden Freitag trifft Dechantskirchen auf USV BT-Group Pircha, SV Schermann Erdbau Rohrbach spielt tags darauf gegen SC Profi Max Burgau.

Stimme zum Spiel:

Michael Halwachs - Sportlicher Leiter SV Rohrbach

"Das war ein völlig verdienter Sieg unserer Mannschaft. Wir hatten ja auch noch Aluminiumtreffer - spielerisch waren wir überlegen und wir lassen in Puncto Aufstieg nicht locker. Soll ich drei Spiele vor Schluss sagen, dass wir nicht aufsteigen möchten? Natürlich möchten wir Meister werden und in die Oberliga. Das wissen die Spieler und wir denken von Woche zu Woche."

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 1:4 (1:3)

94 Gasper Trdan 1:4

47 Stefan Schloegl 1:3

27 Michael Fabry 1:2

23 Enes RujoviÄ? 0:2

7 Denis Besirevic 0:1

Startaufstellungen: Dechantskirchen: Matthias Beheim, Richard Putz, Michael Fabry, Kevin Edenhöfer, Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler (K), Joachim Höller, Lukas Zinggl, Franz Zinggl



Ersatzspieler: Bastian-Christoph Prenner, Patrick Hofer, Michael Kogler, Alexander Kiricsi, Laurenz Schabauer, Georg Kogler



Trainer: Christian Weinig

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Raphael Siedl (K), Stefan Schlögl, Florian Wukits, Denis Besirevic, Mag. Peter Schermann, Gasper Trdan, Kevin Zsifkovits, Jannik Andiel, Marco Wieser, Roland Lechner, Enes Rujovic



Ersatzspieler: Faruk Hodzic, Alvaro Antonio Pichardo Mendes, Marcel Storer, Fabian Peinthor, Kevin Jürgen Bonstingl, Mario Schieder



Trainer: Peter Pfeifer

