SC Weiz holt einen Punkt gegen Vorau

Die Zweitvertretung von SC ELIN Weiz und TuS Spitzer Engineering Vorau verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SC Weiz II vom Favoriten und holte einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg. Weiz hatte seine Mannschaft mit fünf Spielern aus der Regionalligamannschaft verstärkt um im Abstiegskampf zu punkten. Tus Vorau hatte im Hinspiel in der Hinrunde alle Register gezogen und einen 3:0-Sieg verbucht.

Schnelles und gutes Spiel in der Unterliga

Beide Teams setzten gute Spielzüge, es war dann der Gast, der seine größte Gelegenheit perfekt nutzte. Vor dem Seitenwechsel sorgte Tobias Kolb mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Weiz II.

Tor, Toor, Tooor für TuS Spitzer Engineering Vorau zum 0:1 Nummer 17 netzt eiskalt Weana, Ticker-Reporter

Vorau nahm die knappe Führung mit in die Kabine als Schiedsrichter Mestrovic nach einer ersten Halbzeit ohne gelbe Karte zum Pausentee pfiff.

In der 74.Minute war der Endstand hergestellt

Weiterhin sah man ein ausgeglichenes Spiel. Die Weizer Mannschaft drängte auf den Ausgleich, die junge Vorauer Elf setzte dagegen, kam jedoch auch selbst zu Gelegenheiten. Den Ausgleichstreffer hatte SC ELIN Weiz II in der 74. Minute im Repertoire.

Tor, Toor, Tooor für SC ELIN Weiz II zum 1:1 Tobias Kolb staubt nach abgefälschtem Freistoß ab Weana, Ticker-Reporter

Am Ende sicherte sich die Heimmannschaft mit diesem 1:1 einen Zähler. Beide Teams können mit diesem Punkt zufrieden sein.

So steht es um die beiden Teams

SC Weiz II muss sich ohne Zweifel für die nächste Saison um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen und Weiz II rangiert aktuell drei Punkte vor FC Oberes Feistritztal auf dem 13.Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und 15 Niederlagen hat SC Weiz II momentan auf dem Konto.

Kurz vor Saisonende besetzt TuS Spitzer Engineering Vorau mit 33 Punkten den siebten Tabellenplatz. Zehn Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat Tus Vorau derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Vorau insgesamt nur fünf Zähler, zeigte jedoch in Weiz eine ordentliche Partie. Man spielt eine solide Saison und baut kontinuierlich etwas auf in Vorau.

Nächster Prüfstein für Weiz II ist FC Oberes Feistritztal (Freitag, 19:00 Uhr). Dieses Spiel wird eine Vorentscheidung im Abstiegskampf bringen.

TuS Spitzer Engineering Vorau misst sich am selben Tag mit USV Pöllauberg (19:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Andreas Friesenbichler - Trainer Vorau

"Das war ein wirklich gutes Spiel mit einem gerechten Ergebnis. Weiz hatte Spieler aus der ersten Mannschaft dabei und das merkte man."

Unterliga Ost: SC ELIN Weiz II – TuS Spitzer Engineering Vorau, 1:1 (0:1)

74 Gerald Weber 1:1

44 Tobias Kolb 0:1

Aufstellungen: Weiz: Pascal Legat - Philipp Pichler, Ing. Daniel Schütter, Lukas Schellnegger, Stephan Allemann (K), Peter Ebner - Nico Baranja, Florian Weiler, Nicky Fatayi Brown Ugo - Marko Prenkpalaj, Tobias Strahlhofer



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Gerald Weber, Michael Purkarthofer, James Rauscher, Dominik Maric, Fabio Pregartner



Trainer: Mario Schalk

TuS SPITZER ENGINEERING VORAU: Sebastian Rainer Lang, Sebastian Gruber, Dario Potrosko, Jonas Posch, Mate Kozma-Bognar, Rainer Romirer (K), Tobias Kolb, Manuel Schöngrundner, Markus Zarnhofer, Jaka Kuhar, Mark Megyesi



Ersatzspieler: David Haspl, Jan-Peter Schöngrundner, Michael Scherbichler, Kilian Markus Schöngrundner, Gabriel Hold



Trainer: Andreas Friesenbichler Bericht Florian Kober

