Oberes Feistritztal überrollt SC Weiz - Birkfelder geben die rote Laterne ab

Oberes Feistritztal führte die Reserve von SC Weiz nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Es war das Spiel der Spiele im Abstiegskampf und endete für die Birkfelder mit einem Triumph an den man noch lange denken wird. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Oberes Feistritztal den maximalen Ertrag. Bereits das Hinspiel hatte Oberes Feistritztal für sich entschieden und einen 5:3-Sieg gefeiert.

Schnelles Tor als Dosenöffner und ein 3:0 zur Pause

Weiz II geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Oliver Mock das schnelle 1:0 für FC Oberes Feistritztal erzielte.

Wunderschöner Treffer der Heimmanschaft!Das gute Kombinationsspiel zwischen Fuchs und Lapic führt zum frühen 1:0.Mock mit den perfekten Abschluss in die rechte untere Ecke! Födi, Ticker-Reporter

In der Folgezeit verbuchte der Gastgeber zahzlreiche Chancen und hatte deutlich mehr Ballbesitz.

In der 37. Minute brachte Florian Fuchs das Netz für Oberes Feistritztal ein weiteres Mal zum Zappeln. Was für ein Treffer:

Ein perfekt getretener Freistoß von Fuchs aus gut 19 Metern, schlägt in der linken Ecke ein. Födi, Ticker-Reporter

Es dauerte nur zwei Minuten, ehe die Zuschauer auf der Tribüne förmlich Kopf standen. Mit dem 3:0 durch Vito Lapic mit einem platzierten Schuss ins lange Ecke, schien die Partie bereits in der 39. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben.

Bisher ein einseitiges Spiel, Oberes Feistritztal kontrolliert die Partie bisher. Das 3:0 geht auch völlig in Ordnung, da Weiz nur eine Torchance hatte, die aber von Sascha Harrer exzellent pariert wurde! Födi, Ticker-Reporter

FC Oberes Feistritztal hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen 3:0 Vorsprung.

Kontrolliertes Spiel in der zweiten Hälfte

Nun kontrollierte das Team von Trainer Fuchs das Spiel. Es war nun ausgeglichener. Trotzdem traf nur noch die furios aufspielende Heimmannschaft. Das 4:0 für Oberes Feistritztal stellte Fuchs nach einem Konter sicher. In der 83. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie.

Tobias Pregartner stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für FC Oberes Feistritztal her (87.).

Der Erste Ballkontakt im Spiel und direkt das Tor.Der Perfekte Konter nach einem Wunderschönen zuspiel von Pöttler. Födi, Ticker-Reporter

Im Endeffekt kassierte SC ELIN Weiz II gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche und deutliche Niederlage.

Der verdiente Sieg für die Heimmanschaft! Das 5:0 geht völlig in Ordnung. Die ersten 3 Punkte für den Verein Oberes Feistritztal im Robert Almer Stadion! Födi, Ticker-Reporter

So steht es um die beiden Teams

Oberes Feistritztal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten. In den letzten fünf Begegnungen holte FC Oberes Feistritztal insgesamt nur drei Zähler. Das ist alles nur Statistik - die drei Punkte gegen Weiz waren extrem wichtig.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SC Weiz II. Die mittlerweile 79 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Nun musste sich der Tabellenletzte schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für die Gäste sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ Oberes Feistritztal den letzten Tabellenplatz und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz.

Am nächsten Sonntag reist FC Oberes Feistritztal zum USV Pöllauberg, zeitgleich empfängt Weiz II den SV Schermann Erdbau Rohrbach.

Stimme zum Spiel

Roland Wurm - Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal

"Der Sieg geht in Ordnung. Für die Moral natürlich top - aber erreicht ist damit noch nichts. Es braucht noch Minimum zwei Topleistungen, wenn wir die Klasse halten wollen!"

Unterliga Ost: FC Oberes Feistritztal – SC ELIN Weiz II, 5:0 (3:0)

87 Tobias Pregartner 5:0

83 Florian Fuchs 4:0

39 Vito Lapic 3:0

37 Florian Fuchs 2:0

4 Oliver Mock 1:0

Aufstellungen: FC Oberes Feistritztal: Sascha Harrer (K) - Stefan Tödling, Martin Hofbauer, Ing. Philipp Reinprecht, Lukas Elmleitner, Lukas Wurm - Gregor Weissensteiner, Oliver Mock, Florian Fuchs, Daniel Windhaber, Vito Lapic -



Ersatzspieler: Andreas Breitegger, Michael Windhaber, Manuel Mock, Gerald Wurm, Tobias Pregartner, Lukas Pöttler



Trainer: Erwin Fuchs

Weiz: Moritz Reisenhofer - Philipp Pichler, Florian Janisch (K), Daniel Schütter, Stephan Allemann, Peter Ebner - Nico Baranja, James Rauscher, Emre Körükcü, Nicky Fatayi Brown Ugo - Fabio Pregartner



Ersatzspieler: Max Buchgraber, Lukas Schellnegger, Dominik Maric, Stefan Harb



Trainer: Mario Schalk

Bericht Florian Kober

