USV Pircha besiegt Tabellennachbarn mit 4:1 - Dechantskirchen ohne Chance

USV BT-Group Pircha kam gegen USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen zu einem klaren 4:1-Erfolg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich das Team von Trainer Mario Paar als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte USV Dechantskirchen mit 2:0 für sich entschieden.

Schnelle Führung für Dechantskirchen

Pircha versuchte von Beginn weg das Spiel zu machen. Dechantskirchen wurde in die Defensive gedrängt und kam doch zur ersten Chance im Spiel, die dann auch gleich das erste Tor bedeutete.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast nämlich bereits in Front. Michael Fabry markierte in der fünften Minute die Führung durch einen perfekten Heber über Torwart Cook hinweg. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Sascha Petz bereits wenig später besorgte (11.).

Tor, Toor, Tooor für USV BT-Group Pircha zum 1:1 Petzt nimmt sich ein Herz und zieht aus 16 Metern flach ab Florian Kober, Ticker-Reporter

David Hofer trug sich in der 19. Spielminute mit einem wunderbaren Kopfball nach einer Flanke von der linken Seite in die Torschützenliste ein. Pircha hatte mit gutem Kombinationsspiel und einem festen Willen das Spiel gedreht und es stand 2:1.

Benjamin Hadzic erhöhte den Vorsprung von Pircha nach 37 Minuten auf 3:1.

Tor, Toor, Tooor für USV BT-Group Pircha zum 3:1 Hadzic steht im Stile eines Toni Polster perfekt im Fünfer und schiebt den Ball am Keeper vorbei Florian Kober, Ticker-Reporter

In den letzten Minute kam das Team von Trainer Weinig plötzlich besser ins Spiel und das bleib auch über weite Strecken des Spiels so. Der umsichtige und fehlerfreie Schiedsrichter Daniel Krainer pfiff energisch und mit der 3:1 Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause.

Relativ ausgeglichene zweite Hälfte

Pircha beherrschte das Spiel weiterhin, die Gäste versuchten sich im Konter.

Ganz feiner Freistoß Trick - Beheim mit einer tollen Abwehr Florian Kober, Ticker-Reporter

Christian Almer baute den Vorsprung von USV BT-Group Pircha in der 77. Minute aus. Nach einem tollen Assist von Krenn über links quer durch den Strafraum - dort stand Almer und der lässt sich nicht lange bitten. Das war das 4:1 und auch der Endstand. Am Schluss gewann USV Pircha gegen Dechantskirchen deutlich und in der Höhe verdient.

So steht es um die beiden Teams

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Pircha in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. USV BT-Group Pircha befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Kurz vor Saisonende steht der Aufsteiger USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen mit 36 Punkten auf Platz sechs.

Nächster Prüfstein für USV Pircha ist FC Pinggau-Friedberg (Sonntag, 17:00 Uhr). USV Dechantskirchen misst sich am selben Tag mit SC Profi Max Burgau (11:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Christian Weinig - Trainer Dechantskirchen

"Sie waren einfach besser. In der ersten Halbzeit hat Pircha gezeigt, dass sie mehr Potenzial hatten. Ich musste sieben Spieler ersetzen, die krank oder verletzt sind. Wir haben als Aufsteiger eine gute Saison gespielt - aber heute war da nicht mehr drin. Das muss man akzeptieren und so ist es!"

Mario Paar - Trainer Pircha

"Ich bin zufrieden !"

James Cook - Keeper Pircha

"Der Anfang war nicht optimal. Sie kamen schnell vor das Tor und da lagen wir schon zurück. Aber wir wollten das nicht verlieren. Es war eine tolle Mannschaftsleistung - wir waren immer nahe am Ball und haben das Spiel fast über die gesamte Zeit kontrolliert."

Unterliga Ost: USV BT-Group Pircha – USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen, 4:1 (3:1)

77 Christian Almer 4:1

37 Benjamin Hadzic 3:1

19 David Hofer 2:1

11 Sascha Petz 1:1

5 Michael Fabry 0:1

Aufstellungen: USV BT-GROUP Pircha: James Steven Cook - Daniel Stefan Pischinger, David Hofer (K), Benjamin Smajic, Florian Maurer, Nik Cater - Christian Almer, Martin Kupfner, Sascha Petz, Benjamin Hadzic - Thomas Kollmann



Ersatzspieler: Lukas Monetti, Markus Graf, Dominik Krenn, Abdelaziz Darouich, Moritz Haberhofer, Teo Razpotnik



Trainer: Mario Paar

Dechantskirchen: Matthias Beheim, Richard Putz, Michael Fabry, David Kirschenhofer, Laurenz Schabauer, Kevin Edenhöfer, Georg Kogler, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler (K), Lukas Zinggl



Ersatzspieler: Bastian-Christoph Prenner, Alexander Zinggl , Patrick Hofer, Marco Glatz



Trainer: Christian Weinig Bericht Florian Kober

