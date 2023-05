SC Burgau überrollt Rohrbach - Titelchancen dahin

Details Samstag, 27. Mai 2023 22:15

SV Schermann Erdbau Rohrbach blieb gegen SC Profi Max Burgau chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Bis zu diesem Spiel war man der lauernde Dritte in der Tabelle und nur drei Punkte hinter Hartberg. SC Burgau hatte auch schon im Hinspiel im Herbst alle Register gezogen und einen 3:0-Sieg verbucht.

Zur Halbzeit war es noch sehr ausgeglichen

Bruno Piskac trug sich in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein. SC Profi Max Burgau nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Es war somit noch alles möglich für den Titelaspiranten.

In der zweiten Halbzeit überrollte das Team von Trainer

Für das 2:0 des Gasts zeichnete Erik Taucher verantwortlich (57.). Nach 70 Minuten entschied Schiedsrichter Bencun auf Elfmeter für die Gäste. Dieser bedeute das 3:0 von SC Burgau durch Maximilian Paugger, der in Minute 71 sicher verwandelte.

Mit diesem Treffer war das Spiel endgültig gelaufen. Christopher Feiner legte in der 82. Minute zum 4:0 für SC Profi Max Burgau nach. Der fünfte Streich von SC Burgau war Janik Laschet vorbehalten (86.).

SV Rohrbach kam kurz vor dem Ende durch Gasper Trdan zum Ehrentreffer (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte SC Profi Max Burgau am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Rohrbach.

So steht es um die beiden Teams

SV Schermann Erdbau Rohrbach hat auch nach der Niederlage die dritte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz der Gastgeber hat einen Dämpfer bekommen. Der Titel ist praktisch nicht mehr zu holen. Insgesamt sammelte SV Rohrbach bisher 15 Siege, drei Remis und sechs Niederlagen und spielte eine tolle Saison.

Trotz des Sieges bleibt SC Burgau auf Platz vier. Offensiv konnte SC Profi Max Burgau in der Unterliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 58 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SC Burgau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nächster Prüfstein für Rohrbach ist die Zweitvertretung von SC ELIN Weiz (Sonntag, 17:00 Uhr). SC Profi Max Burgau misst sich am selben Tag mit USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen (11:00 Uhr).

Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – SC Profi Max Burgau, 1:5 (0:1)

89 Gasper Trdan 1:5

86 Janik Laschet 0:5

82 Christopher Feiner 0:4

71 Maximilian Paugger 0:3

57 Erik Taucher 0:2

39 Bruno Piskac 0:1

