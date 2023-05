Tabellenführer mit furiosem Endspurt - 3:3 im Spitzenspiel

Details Sonntag, 28. Mai 2023 17:59

Im Spiel von Sonnhofen/Rabenwald gegen USV Hartberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Enger ging es kaum: zwei Minuten vor dem regulären Ende führte der Gastgeber mit 3:1.

So jubelte man nach dem späten Punktgewinn und der Verteidigung der Tabellenführung bei den Hartbergern

Zur Pause führte das Team von Trainer Kulmer mit 2:1

Beide Teams tasteten sich am Beginn des Spiels ab und es gab noch keine zwingenden Möglichkeiten vor den Toren. Dann erhöhten die Mannschaften das Tempo und folgerichtig fiel das erste Tor. Für das 1:0 von USC Sonnhofen/Rabenwald zeichnete Richard Deibel verantwortlich (17.). Nach einem Corner köpfelte der Torschütze zur Heimführung ein.

Daniel Bauernhofer versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (25.). Nach einer gekonnten Aktion über die Flanke netzte der Torschütze zum viel umjubelten zweitenTreffer im Derby ein. Das Team von Bernd Kulmer lag nun vor knapp 600 Zuschauern deutlich in Front und hatte Hartberg tatsächlich schwer angeknockt.

Dachte man zumindest, denn nur sechs Minuten später schlug der Tabellenführer erstmals zurück und es sollte nicht das letzte Mal in diesem Spiel sein. Das 1:2 von USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung bejubelte nämlich Niklas Mogg (31.). Nunmehr sah man in der flotten Begegnung eine weitere große Chance zum 3:1, Lebenbauer im Hartberger Tor zeigte jedoch seine ganze Klasse. Zur Pause behielt Sonnhofen/Rabenwald mit 2:1 die Nase knapp vorn. Noch war alles offen.

Showdown in der 96.Minute

Es häuften sich nun die Chancen der Hartberger auf den Ausgleich. Aber es kam anders:In der 71. Minute erhöhte Kai Mauerhofer nach perfekter Vorarbeit seines Teams auf 3:1. Nun setzte Trainer Gruber alles auf eine Karte, verstärkte die Offensive und wurde belohnt.

Sonnhofen/Rabenwald musste den Treffer von Lukas Kleinhappl zum 2:3 hinnehmen (89.). Okay, das war nur Ergebniskorrektur, hoffte man auf Seiten der Gastgeber. Dann ließ Schiedsrichter Lappi aber reichlich nachspielen und es wurde noch einmal richtig hektisch. Nach 94 Minuten entschied der Unparteiische auf Penalty für die Gäste.

Marin Tabakovic machte dem USC Sonnhofen somit in der 96.Minute noch einen Strich durch die Rechnung, als er den Elfer nervenstark verwandelte. Es folgten Diskussion, eine rote Karte für die Trainerbank. Es blieb wie es war. Am Ende stand es zwischen Sonnhofen und dem USV Hartberg 3:3 - so knapp war Sonnhofen an der Tabellenführung dran, nun bleibt Hartberg an der Tabellenspitze.

600 Zuschauer sorgten in disem Spitzenspiel für viel Stimmung

So steht es um die beiden Teams

Nur viermal gab sich Hartberg/U bisher geschlagen.

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gäste die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Trotzdem bleibt der Tabellenführer an der Tabellenspitze. Nach USC Sonnhofen/Rabenwald stellt USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung mit 64 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. USV Hartberg entschied drei Spiele für sich und teilte zweimal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während Sonnhofen/Rabenwald in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist. Es bleibt eine ganz enge Kiste in der Unterliga Ost in dieser Spielzeit.

Am kommenden Sonntag trifft USC Sonnhofen/Rabenwald auf SV Gutenberg, Hartberg spielt am selben Tag gegen TuS Spitzer Engineering Vorau.

Unterliga Ost: USC Sonnhofen/Rabenwald – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 3:3 (2:1)

96 Marin Tabakovic 3:3

89 Lukas Kleinhappl 3:2

71 Kai Mauerhofer 3:1

31 Niklas Mogg 2:1

25 Daniel Bauernhofer 2:0

17 Richard Deibel 1:0

Aufstellungen: USC Sonnhofen/Rabenwald: Dominik Maierhofer - Goran Ivanovic, Richard Deibel, Maximilian Wiesenhofer - Daniel Bauernhofer, Florian Kernbichler, Jan Mauerhofer, Rene Unterweger, Benjamin Schweighofer (K) - Julian Gleichweit, Darijo Dragosavac



Ersatzspieler: Elias Maritschnik, Rene Almbauer, Philipp Lembäcker, Rene Kainer, Niklas Kratzer, Kai Mauerhofer



Trainer: Bernd Kulmer

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Marin Tabakovic, Lukas Kleinhappl , BEd (K), Patrick Pichlbauer, Thomas Kager - Josef Pöltl, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny - Jakob Mogg, Filip Misimi



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Elvis Mehmeti, Maximilian Handler, Florian Kittinger, Manuel Pöttler, Marc Hörzer



Trainer: Patrick Gruber Bericht Florian Kober

