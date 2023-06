Weiz Reserve trifft in der 98.Minute und somit steigt Oberes Feistritztal ab !

Details Sonntag, 11. Juni 2023 19:50

Die Reserve aus Weiz war bis zur 98. Minute abgestiegen, so wie es sich ja nach dem 0:5 beim Oberes Feistritztal am 28.Mai erwarten ließ. Am Samstagabend gab der USV Dechantskirchen alles um gegen die stark veränderten Weizer im letzten Spiel voll mitzukämpfen um den Bewerb nicht zu verzerren. Im Hinspiel im Herbst hatte Dechantskirchen nichts anbrennen lassen und war als 5:0-Sieger vom Platz gegangen.

Trainer Mario Schalk tritt in Kürze mit seinem Team in der Relegation um den Verbleib in der Unterliga an

Neu formierte Weizer sollten den Dreier holen - fünf gelbe Karten für den Gastgeber binnen der ersten 35 Minuten

Gegenüber der 0:5 Niederlage beim unmittelbaren Konkurrenten um den Relegationsplatz FC Oberes Feistritztal waren nur noch Nico Baranja, Peter Ebner und Stephan Allemann in der Startelf. Die restlichen acht Spieler waren allesamt neu im Kader.

Der Gastgeber geriet in der 32. Minute ins Hintertreffen. Weiz führte 1:0 - das erste Teilziel für das Team von Trainer Schalk war erreicht. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Laurenz Schabauer mit dem 1:1 für USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen zur Stelle (45.).

Franz geht durch die Weizer Abwehr durch, bringt die Flanke und Laurenz Schabauer köpft ihn zum 1:1 ins Tor Axl_2009_15, Ticker-Reporter

Man kann auch in der Unterliga 100 Minuten spielen - WM Feeling in Dechantskirchen

Zur Pause stand ein Unentschieden und für beide Mannschaften war noch alles drin. Es sollte jedoch sehr lange dauern, bis das zweite Tor fiel. In der zweiten Halbzeit wurden vier Spieler gewechselt, dies in drei Tranchen. Nach 90 Minuten zeigte Schiedsrichter Agron Ziberi fünf Minuten Nachspielzeit an. Letztlich ließ er 100 Minuten spielen und so passierte es dann halt:

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als SC ELIN Weiz II den entscheidenden Führungstreffer erzielte (98.). Schließlich strich SC Weiz II die Optimalausbeute gegen USV Dechantskirchen ein, überholt mit diesem Treffer FC Oberes Feistritztal in der Tabelle, steigt nicht direkt ab und qualifiziert sich für die Relegation um den Klassenerhalt.

Saisonrückblick für die beiden Teams

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet Dechantskirchen den siebten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Weinig wird im Sommer nach der Offensivgranate suchen, wie eben viele Clubs. Denn gerade einmal 43 geschossene Tore stehen für USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen zu Buche. Dafür hatte man aber eine stabile Abwehr vorzuweisen. Die Saison lief für Dechantskirchen im Durchschnitt, was sich aus der Bilanz von elf Erfolgen, drei Unentschieden und zwölf Niederlagen ablesen lässt. USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen ließ in den letzten fünf Spielen schon einmal in Richtung Urlaub gehen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Mit 83 Gegentreffern stellte Weiz II die schlechteste Defensive der Liga. Mit dem Sieg kletterte der Gast auf Platz 13 und erreichte damit am letzten Spieltag noch die Relegation. Die Saisonbilanz von SC ELIN Weiz II war für den Verein wohl enttäuschend, wie sieben Siege, zwei Remis und 17 Niederlagen nachhaltig belegen. Insgesamt waren die Leistungen in dieser Saison recht schwankend.

Stimme zum Spiel

Christian Weinig - Trainer Dechantskirchen

"Ich fand es komisch, dass wir in der ersten halben Stunde fünf gelbe Karten bekamen. Okay, war halt so. Gegen die vielen Regionalligaerfahrenen Spieler haben wir alles gegeben, wir wollten auf keinen Fall den Wettbewerb verzerren. In der 98.Minute war dieser Plan dann leider erledigt. Mir tut Oberes Feistritztal wirklich leid, ich hatte irgendwann während des Spiels das Gefühl, dass es so kommen würde. Mehr möchte ich dazu nicht sagen."

Unterliga Ost: USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen – SC ELIN Weiz II, 1:2 (1:1)

98 Emmanuel Okeke James 1:2

45 Laurenz Schabauer 1:1

32 Markus Stenzel 0:1

Startaufstellungen: Dechantskirchen: Matthias Beheim, Michael Kogler, Richard Putz, David Kirschenhofer, Laurenz Schabauer, Jürgen Prenner, Sebastian Höller, Patrick Oswald, Peter Jeitler (K), Joachim Höller, Franz Zinggl



Ersatzspieler: Marcel Kaltenbacher, Patrick Hofer, Kevin Edenhöfer, Marco Glatz



Trainer: Christian Weinig

Weiz: Enrico Temmel - Emmanuel Okeke James, Daniel Schütter, Stephan Allemann, Peter Ebner, Lukas Strobl - Stefan Harb (K), Nico Baranja, Marko Prenkpalaj, Markus Stenzel - Damjan Poposki



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Philipp Pichler, Lukas Schellnegger, Dominik Maric, Michael Purkarthofer



Trainer: Mario Schalk Bericht Florian Kober

