Relegation 22/23: St.Ruprecht besiegt Weiz II im Hinspiel mit 2:0

Am Mittwochabend empfing der SV St.Ruprecht / Raab im Hinspiel um die Relegation zum Aufstieg in die Unterliga Ost die Reserve vom SC Weiz. Zu diesem nachbarschaftlichen Duell kamen wie zuletzt reichlich Zuschauer in die Apfelkisten-Arena. Der Gastgeber wurde in der abgelaufenen Saison punktgleich mit dem Meister aus Grafendorf Zweiter in der Gebietsliga Ost und ging voller Motivation in das Duell mit den Weizern. Diese waren am letzten Wochenende bis zur 98.Minute im letzten Spiel abgestiegen, ehe man durch den späten Siegtreffer in Dechantskirchen noch die Relegation erreichte.

James (2.von rechts) diskutierte so lange mit dem Schiedsrichter, bis er nach gelb dann auch rot sah und vom Feld musste

Keine Tore in der ersten Halbzeit und ein Platzverweis

Das Team aus Weiz erschien in den ersten Minuten das höhere Niveau auf den Platz bringen zu können. Man wirkte technisch ein wenig überlegen, traf jedoch auf eine Heimmanschaft, die von Beginn an bissig in jeden Zweikampf ging. So erspielte der Gast ein paar Möglichkeiten, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Die erste große Chance gab es für St.Ruprecht: Habersatter zieht über rechts in den Strafraum, zieht ab - knapp an der linken Stange vorbei , das war die erste Topchance überhaupt in diesem Spiel. Das Publikum raunte zum ersten Mal auf.

Hinteregger auf Seiten der Gäste hatte in der Folge zwei gute Gelegenheiten - es war jedoch über weite Teile der ersten Halbzeit das selbe Spiel: Weiz mit mehr Ballanteilen - St.Ruprecht stabil in der Abwehr und immer auf einen Konter aus.

Es folgte die 44.Minute - ab dieser war das Team von Trainer Schalk dann nur noch mit zehn Mann auf dem Platz. Emmanuel James begann mit dem Assistenten zu diskutieren, der holte sich Hilfe durch Schiedsrichter Kulasin. Dieser zeigte dem Spieler die gelbe Karte. Es folgte ein Wort auf das andere, die Weizer Mitspieler versuchten James zu beruhigen. Es half nichts - es folgte ein Platzverweis der Kategorie "komplett unnötig".

Turbulenzen, zwei Tore und ein Heimsieg nach 90 Minuten

Mit Wiederbeginn brachten die Gastgeber den Ball zum ersten Mal im Tor unter, jedoch entschied das Gespann sofort auf Foul gegen den Gästetorwart Temmel, der dann auch später durch Reisenhofer ersetzt werden musste. ZUnehmend übernahm das Team von Trainer Gerlitz nun das Kommando auf dem Platz. Das Spiel wurde zunehmend härter und der Schiedsrichter hatte genug zu tun um die Gemüter vor den knapp 700 Zuschauern zu beruhigen. In der 53.Minute hatte der Gast dann eine weitere sehr gute Möglichkeit - mit vereinten Kräften rettete man knapp vor dem möglichen 0:1.

Nach 74 Minuten war es dann soweit, der Gastgeber ging in Führung:

Moosbacher über links - eiskalt aus 15 Metern ins rechte untere Eck !!! Ruprecht bebt !

Es hatte sich abgezeichnet - schon zuvor gab es Chancen durch Voit, die aber allesamt nicht ins Netz gingen. In der Nachspielzeit hatte er dann doch noch seinen großen Auftritt. Zuvor hatte Weiz noch ins Außennetz getroffen, dann war es soweit, die Apfelkisten-Arena wurde zum Tollhaus.

Tor, Toor, Tooor für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab zum 2:0 in der 92.Minute Mark Voit - in seiner einzigartigen Marnier - trocken eingeschoben

Nach 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter ab, es folgte eine kollektive Jubelfeier und man darf von der Unterliga träumen.

Stimme zum Spiel

Christian Gerlitz - Trainer St.Ruprecht

"Das war die halbe Miete, am Samstag geht es weiter!"

Aufstellungen: St. Ruprecht/R.: Mateo Mikulcic - Mario Herbert Rosenfelder, Matthias Leiner , BSc, Xhoi Zhupani, Florian Krenn (K) - Florian Habersatter, Alexander Mauthner, Rene Maitz, Daniel Schlemmer - Cölestin Moosbacher, Mark Voit



Ersatzspieler: Daniel Goldgruber, Martin Weber, Simon Erlacher, Ing. Christian Wolf, Jeremias Matzer



Trainer: Christian Gerlitz

Weiz: Enrico Temmel - Lukas Hirner, Emmanuel Okeke James, Philipp Pichler, Peter Ebner, Gerald Weber, Lukas Strobl - Markus Stenzel, Stefan Harb (K) - Philipp Hinteregger, Marko Prenkpalaj



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Michael Purkarthofer, Nicky Fatayi Brown Ugo, Lukas Schellnegger, Stephan Allemann, James Rauscher



Trainer: Mario Schalk Bericht Florian Kober

