Relegation Rückspiel: St.Ruprecht holt ein 2:2 und steigt auf !

Am Mittwochabend besiegte St.Ruprecht/Raab als Vizemeister aus der Gebietsliga Ost den Tabellenvorletzten aus Weiz mit 2:0. Am Samstagabend kam es zum Rückspiel in der Weizer Strobl-Arena. Die Gäste kamen mit einem riesigen Fanaufgebot in die Bezirkshauptstadt, sogar einen Sonderzug gab es. Nun steht fest wer in wenigen Wochen in der Unterliga Ost starten wird. Es ist der vermeintliche Aussenseiter in diesem Relegationsduell: Das Team von Trainer Christian Gerlitz !

Zur Pause führte Weiz und es war alles drin für beide Teams

In der ersten Viertelstunde versuchte das Team aus der Gebietsliga den Weg aus dem Hinspiel weiterzugehen und über das Spiel den Aufstieg zu fixieren. Das erste Tor der Begegnung erzielte dann jedoch die Weizer Reserve in der 17.Minute. Der glänzend aufgelegte Damjan Poposki erzielte das 1:0 für die Mannschaft aus der Bezirkshauptstadt. War das nun der Wendepunkt, den die Weizer suchten?

Nein, denn nur sechs Minuten später versenkte Kapitän Krenn bereits die Kugel zum 1:1 vor den vielen mitgereisten Auswärtsfans. Aber auch deren Jubel wehrte nur kurz - Daniel Schütter erzielte nach 24 Minuten schon die erneute Führung der Gastgeber. Beide Teams hatten nun Chancen - bis zur Pause passierte jedoch nichts mehr. Der Schiedsrichter pfiff bei 2:1 zum Kabinengang.

Nach 90 Minuten endete die Partie 2:2 und die Weizer Reserve geht in der Gebietsliga

Nach der Pause drängte St.Ruprecht auf den Ausgleich, bereits in der 50.Minute wäre es fast so weit gewesen. Aber man benötigte wieder einmal Goalgetter Mark Voit, der die Vorentscheidung zum Aufstieg brachte. Nach 64 Minuten traf er zum 2:2 Endstand. Nach 90 Minuten pfiff die Schiedsrichterin Lena Hirtl das Spiel ab und dieses Relegationsduell hatte seinen Sieger gefunden. Dieses Unentschieden bedeutet den Abstieg der Weizer Reserve in die Gebietsliga Ost. St.Ruprecht an der Raab ist in der nächsten Saison Bestandteil der Unterliga Ost. Aufstellungen: Weiz: Moritz Reisenhofer - Philipp Pichler, Daniel Schütter, Stephan Allemann, Peter Ebner - Damjan Poposki, Florian Weiler, James Rauscher, Stefan Harb (K), Nicky Fatayi Brown Ugo - Philipp Hinteregger



Ersatzspieler: Florian Janisch, Michael Purkarthofer, Lukas Schellnegger



Trainer: Mario Schalk

St. Ruprecht/R.: Mateo Mikulcic - Mario Herbert Rosenfelder, Florian Derler, Xhoi Zhupani, Florian Krenn (K) - Fabian Harrer, Florian Habersatter, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer - Cölestin Moosbacher, Mark Voit



Ersatzspieler: Daniel Goldgruber, Marco Rosenberger, Martin Weber, Matthias Leiner , BSc, Rene Maitz, Ing. Christian Wolf



Trainer: Christian Gerlitz Bericht Florian Kober

