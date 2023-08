Pinggau-Friedberg siegt bei bei St.Ruprecht im zweiten Durchgang

Details Dienstag, 15. August 2023 15:03

Ein spannendes Spiel lieferten SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab und FC Pinggau-Friedberg zum Saisonauftakt, das 2:3 endete. Der Gastgeber hatte im Sommer die Reserve aus Weiz in der Relegation in die Gebietsliga geschickt und startete nun in das Projekt Unterliga. Über eine halbe Stunde sah es für die Heimmannschaft in der Apfelkisten-Arena auch sehr gut aus, dann drehte das Team von Trainer Lechner die Partie.

Start gelungen - die ersten drei Punkte sind eingeholt !

Zur Pause führte der Aufsteiger

Kevin Steiner brachte SC St. Ruprecht in der achten Spielminute in Führung. In der 30. Minute hatte Pinggau-Friedberg den Ausgleich wobei Heimkehrer Alexander Schmutzer nach einem super Zuspiel der Neuerwerbung Gergö Gulyas egalisieren konnte und es somit 1:1 stand. Marcus Karner war zur Stelle und markierte per Freistoß das 2:1 von St. Ruprecht (39.). Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

In der zweiten Halbzeit drehte Pinggau das Spiel

In der 54. Minute erzielte Pinggau den Ausgleich. Roth zeigte seine ganze Klasse in der Offensive und überhob Keeper Meier lässig zum 2:2. Die Gäste trafen zehn Minuten später zum 3:2 durch Alex Schmutzer (64.). Nunmehr bäumte sich der Aufsteiger tapfer auf und es begann ein Spiel praktisch auf ein Tor.

Alle Bemühungen der Gastgeber brachten nichts mehr ein, denn die Abwehr der Gäste stand nun massiv und hatte ja auch noch Keeper Schmidmajer im Kasten, der den Ausgleich zu verhindern wusste. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von FC Pinggau-Friedberg.

Letzte Woche wurden die Neuzugänge beim Gast vorgestellt

So geht es nächste Woche weiter

Für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab geht es am kommenden Samstag bei SC Profi Max Burgau weiter. FC Pinggau-Friedberg ist am kommenden Sonntag zu Gast bei SV Schermann Erdbau Rohrbach.

Aufstellungen: St. Ruprecht/Raab.: Markus Meier - Florian Derler, Fabian Harrer, Ing. Christian Wolf (K), Xhoi Zhupani - Marcus Karner, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer - Mark Voit, Sebastian Bloder, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Daniel Goldgruber, Mario Herbert Rosenfelder, Marco Rosenberger, Martin Weber, Cölestin Moosbacher, Oliver Fladerer



Trainer: Stefan Gaulhofer

Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer - David Nagl, Stefan Graf, Daniel Kaltenbacher, Alexander Zugschwert, Alexander Schmutzer - Amir Babikir, Manuel Dorner (K), Omer Babikir, Gergö Gulyas - Istvan Roth



Ersatzspieler: Arpad Schmidmayer, Florian Schreiner, Florian Glatzl, Paul Andreas Simon, Angelo Luef, Patrick Dorfstetter



Trainer: Ing. Wolfgang Lechner Bericht Florian Kober Fotos - FC Pinggau

Unterliga Ost: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab – FC Pinggau-Friedberg, 2:3 (2:1)

64 Alexander Schmutzer 2:3

54 Istvan Roth 2:2

39 Marcus Karner 2:1

30 Alexander Schmutzer 1:1

8 Kevin Steiner 1:0

