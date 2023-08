In der 93.Minute führte Pircha noch und verlor am Ende - Grafendorf gewinnt mit zehn Mann

Details Sonntag, 27. August 2023 19:42

USV KAGER Bau Grafendorf und USV BT-Group Pircha lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Dabei führte der Gast in der 93.Minute noch mit 2:1 - dann kam aber alles ganz anders. Das alles mit nur zehn Mann am Platz für die Grafendorfer. Das Team von Trainer Fuchs zeigte eine tolle Moral und holte tatsächlich noch drei Punkte.

Es gibt seit Monaten viel zu feiern für den Aufsteiger aus Grafendorf

Zur Pause stand es 1:1 - Grafendorf ab Minute 28 mit einem Mann weniger

In den Anfangsminuten war Pircha die klar spielbestimmende Mannschaft und so folgte auch die Führung für die Gäste. Für den Führungstreffer von USV Pircha zeichnete Thomas Kollmann verantwortlich (7.). Fabian Konrad versenkte den Ball in der 16. Minute im Netz der Gäste - somit stand es 1:1 in der Partie.

USV Grafendorf schwächte sich schon früh, als Oliver Konrad mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (28.). Konrad diskutierte mit dem Unparteiischen und erhielt gelb. Als die Diskussion kein Ende nahm, verwies ihn Schiedsrichter Peter Axnix des Feldes. Für die Gastgeber war dieser Platzverweis wie ein Weckruf, mansteigerte sich nun im Spiel.

Ab der 28.Minute spielte der Aufsteiger somit mit einem Mann weniger - dies für mehr als eine Stunde. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert - die Gastgeber kamen mit zehn Mann trotzdem zu Törmöglichkeiten.

Die Nachspielzeit brachte eine komplette Veränderung

Dass Pircha in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Benjamin Hadzic, der in der 80. Minute zur Stelle war und schnell reagierte als er die Chance sah in Tornähe an den Ball zu kommen. Somit führte der Gast wieder. USV BT-Group Pircha schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen.

In der Nachspielzeit (93.) traf Boris Vidovic zum Ausgleich mit dem Fuß für Grafendorf. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Nikola Vidovic noch einen Treffer per Kopf parat hatte (95.)

Ein starker Auftritt in den allerletzten Sekunden des Spiels ermöglichte USV KAGER Bau Grafendorf am Sonntag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen USV Pircha.

Das Spiel war geprägt durch viele Diskussionen mit dem Schiedsrichter, auch Gästetreiner Paar wurde verwarnt und es gab acht gelbe Karten und einen Platzverweis.

So steht es um die beiden Teams - so geht es in der nächsten Woche weiter

USV Grafendorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position drei. Der Aufsteiger ist bisher unbesiegt und hält bei zwei Siegen und einem Unentschieden.

Nach der Niederlage gegen das Heimteam gerät man immer weiter in die Bredouille. Drei Spiele und noch kein Sieg: USV Pircha wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Das hatten sich Fans und Experten vor kurzer Zeit noch anders vorgestellt.

Nächster Prüfstein für Grafendorf ist auf gegnerischer Anlage USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen (Freitag, 20:00 Uhr). Pircha misst sich am gleichen Tag zu Hause mit dem SV Gutenberg.

Stimme zum Spiel

Franz Fuchs - Trainer Grafendorf

"Meine Mannschaft ist einfach eine tolle Truppe, die nie aufgibt. Irgendwann nach dem Platzverweis haben wir festgestellt, dass wir mit Pircha mithalten können. Unser Kader ist nicht groß, aber wir haben die richtigen Spieler - wir sind eine Einheit, wir gben nie auf. Ich wäre mit einem Punkt sehr zufrieden gewesen, dass es drei Punkte wurden, ist um so schöner!"

USV KAGER Bau Grafendorf: Andreas Hofer, Nikola Vidovic, Oliver Konrad, Adel Halilovic, Patrick Glatz (K), Boris Vidovic, Markus Glatz, Maximilian Haas, Tobias Ringhofer, Fabian Konrad, Rainer Figl



Ersatzspieler: Michael Kopper, Stefan Schöngrundner, Benjamin Haas, Matthias Glatz



Trainer: Franz Josef Fuchs

USV BT-GROUP Pircha: David Sitar - Philipp Pichler, Patrick Gomboc, David Hofer, (K), Benjamin Smajic, Florian Maurer - Christian Almer, Dominik Krenn, Benjamin Hadzic - Thomas Kollmann, Angelo Skof



Ersatzspieler: Adi Mulahmetovic, Paul Sattler, Moritz Haberhofer



Trainer: Mario Paar Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV KAGER Bau Grafendorf – USV BT-Group Pircha, 3:2 (1:1)

95 Nikola Vidovic 3:2

93 Boris Vidovic 2:2

80 Benjamin Hadzic 1:2

16 Fabian Konrad 1:1

7 Thomas Kollmann 0:1

