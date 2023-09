St.Ruprecht holt ersten Punkt - mit zehn Mann über vierzig Minuten lang

Details Sonntag, 03. September 2023 11:00

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen Union Gross Steinbach und SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab 1:1. Die Fans strömten zahlreich ins Stadion, als Union Gross Steinbach und SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab in einem heiß erwarteten Fußballspiel der Unterliga Ost aufeinandertrafen. Unter den wachsamen Augen von Schiedsrichter Herr Bernhard Reiter und seinem Assistenten Herr Elvis Jankovic begann das Spiel pünktlich und bei schwülem Wetter.

Der junge Co-Trainer Trainer Stefan Gaulhofer des Aufsteigers konnte mit dem Team in der Unterliga Ost erstmals in der Tabelle anschreiben

Die Schlussphase der ersten Halbzeit hatte es in sich

Die Anfangsphase des Spiels war von intensiven Zweikämpfen und einem schnellen Umschalten geprägt. Beide Mannschaften versuchten, sich Chancen zu erarbeiten, aber die meisten Angriffe verpufften im Mittelfeld. Es war deutlich zu spüren, dass der Schiedsrichter heute ein gewisses Maß an Härte zuließ, was zu einem körperbetonten Spiel führte.

In der 44. Minute überraschte SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab die Gastgeber mit einer perfekt einstudierten Eckballvariante. Kevin Steiner (Nr. 77) war zur Stelle und versenkte den Ball im Tor der Gastgeber, was die Gäste in Führung brachte. Doch die Hausherren von Union Gross Steinbach zeigten Charakter und schlugen kurz vor dem Halbzeitpfiff zurück. Leo Kovacic erzielte den Ausgleichstreffer in der 45. Minute, und die erste Halbzeit endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Platzverweis für Krenn in der 55.Minute - keine Veränderunf am Spielstand

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten. Gross Steinbach schien die Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Florian Krenn gut zu nutzen. Sie drängten verstärkt auf die Führung und kamen zu mehr Chancen, doch die Verteidigung von St. Ruprecht hielt stand.

Trotz zahlreicher Versuche gelang es keinem der Teams, in der zweiten Halbzeit ein weiteres Tor zu erzielen. Das Spiel endete schließlich mit einem 1:1-Unentschieden.

Es war ein spannendes und hart umkämpftes Spiel, bei dem beide Mannschaften alles gaben, um den Sieg zu erringen. Etwa 210 Zuschauer waren ins Stadion gekommen, um die Partie zu verfolgen, und sie wurden Zeugen eines packenden Duells zwischen Gross Steinbach und St. Ruprecht. Am Ende teilten sich die Teams die Punkte,und das Unentschieden spiegelt den Verlauf des Spiels angemessen wider.

Die Fans können sich auf weitere aufregende Begegnungen in der Unterliga Ost freuen und wir sind gespannt darauf, wie sich Union Gross Steinbach und SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab in den kommenden Spielen schlagen werden. Im Moment schlagen sich beide Teams wohl etwas unter Wert. Immer hin haben die Gäste in der Unterliga nun das erste Mal angeschrieben.

So steht es um die beiden Teams, so geht es nächste Woche weiter

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Gr. Steinbach in der Tabelle auf Platz zwölf. Die Gastgeber verbuchten insgesamt einen Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SC St. Ruprecht/R. liegt nun auf Platz 13. Vier Spiele und noch kein Sieg: St. Ruprecht wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Kommende Woche tritt Union Gross Steinbach bei FC Pinggau-Friedberg an (Freitag, 20:00 Uhr), einen Tag später genießt SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab Heimrecht gegen USV Pöllauberg.

Stimme zum Spiel

Stefan Gaulhofer - Co-Trainer St.Ruprecht

"Für uns ist der Erfolg dieses Spiels, dass wir endlich in der Tabelle angeschrieben haben. Wir hatten in den bisherigen Partien schon die Möglichkeit dazu, aber irgendwie gelang es noch nicht. Jetzt hat mein Team gesehen, dass man auch mit zehn Mann was erreichen kann. Das ist gut für die Moral, wir werden die nächsten Wochen hart daran arbeiten weitere Punkte zu sammeln. Ich lerne von Trainer Gerlitz massiv und versuche meinen Teil zum Erfolg beizutragen."

Gross Steinbach: Attila Soos, Matthias Josef Voit, Richard Ertl, Jonas Pascal Maier-Sampt, Leo Kovacic, Milan Kalamar, Luca Goldschmidt, Michael Voit, Jürgen Wilfling, Georg Voit (K), Florian-Johannes Welser



Ersatzspieler: Alexander Josef Grabmayer, Felix Mayer, Philipp Welser, Maksym Yarema, Luca Markus Rechling



Trainer: Markus Rechling

St. Ruprecht/R.: Markus Meier - Marco Rosenberger, Florian Habersatter, Florian Derler, Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Marcus Karner, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer (K) - Mark Voit, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Daniel Goldgruber, Martin Weber, Rene Maitz, Christian Wolf, Coelestin Moosbacher, Oliver Fladerer



Trainer: Stefan Gaulhofer Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: Union Gross Steinbach – SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, 1:1 (1:1)

46 Leo Kovacic 1:1

44 Kevin Steiner 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.