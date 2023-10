Gutenberg triumphiert über USC Bad Blumau - drei Platzverweise in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 13:23

Am Freitag begrüßte Gutenberg USC Bad Blumau. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten von SV Gutenberg aus. Als Favorit war USC Rogner Bad Blumau zum Duell mit Gutenberg angetreten – der Spielverlauf ließ bei Bad Blumau jedoch Ernüchterung zurück.In der Nachspielzeit gab es drei Platzverweise.

Zunächst führte der Gast - so hatte man es auch erwartet

Lorenz Brander brachte sein Team in der 16. Minute mit einem platzierten Schuss ins lange Ecke nach vorn. Peter Flechel war zur Stelle und markierte das 1:1 von USC Bad Blumau (24.) mit einem herrlichen Weitschuss aus knapp dreißig Metern. In der Folge plätscherte das Spiel ein wenig dahin.

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Nach der Pause holt Gutenberg den 2.Saisonsieg - Spiel gedreht, drei Punkte

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Michael Gehring schnürte einen Doppelpack (53./76.), sodass SV Gutenberg fortan mit 3:1 führte. Beide Male wurde er optimal freigespielt und netzte souverän ein.

Drei Platzverweise in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit matchte sich die Gastmannschaft verbal ausführlich mit Schiedsrichter Hodzic. Das Ergebnis: Keeper Patrick Erhart und Robert Moretti wurden mit glatt roten Karten vom Platz gestellt. Der bereits verwarnte Patrick Schnellnast nach Foulspiel mit der Ampelkarte.

Es war dies das dritte Spiel in der Unterliga in den letzten drei Wochen, das mit drei Platzverweisen in der Nachspielzeit endete.

Am Schluss siegte Gutenberg gegen Bad Blumau mit 3:1 und holte drei wichtige Zähler im Abstiegskampf.

So steht es um Gutenberg und Blumau - so geht es nächste Woche weiter

Gutenberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und sieben Niederlagen.

USC Rogner Bad Blumau rutschte mit dieser Niederlage auf den neunten Tabellenplatz ab. Der Gast schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 25 Gegentore verdauen musste. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat USC Bad Blumau momentan auf dem Konto. Die Formkurve der Gäste ist in dieser Saison eine Berg und Talfahrt.

Am kommenden Samstag trifft SV Gutenberg auf SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab, Bad Blumau spielt tags zuvor gegen SV Schermann Erdbau Rohrbach.

SV Gutenberg: Andreas Ottacher, Tobias Wiener, Fabian Bauer, Lukas Oberlojer, Florian Hutter (K), Florian Wagner, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Lorenz Brander, Michael Gehring, Kilian Harrer



Ersatzspieler: Marcel Pöttler, Dominic Reisenbichler , MSc, Simon Harrer, Romeo Elias Krassnigg, Thomas Thier, Elias Jud



Trainer: Peter Reiter Bad Blumau: Patrick Erhart, Kevin Schalk, Jakob Janser, Peter Flechel, Jan Reisinger, Felix Jörger, Patrick Schellnast, Janos Szöke, Wolfgang Rauer (K), Florian Lueger, Sebastian Rauer



Ersatzspieler: Armin Koller, Lukas König, Tobias Lechner, Marco Resch, Sebastian Paar, Robert Moretti



Trainer: Philipp Schmallegger Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SV Gutenberg – USC Rogner Bad Blumau, 3:1 (1:1)

76 Michael Gehring 3:1

53 Michael Gehring 2:1

24 Peter Flechel 1:1

16 Lorenz Brander 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.