St.Ruprecht schafft in der Schlussphase den Ausgleich - Rohrbach ist Herbstmeister

Details Sonntag, 05. November 2023 21:12

Im Spiel von SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab gegen SV Schermann Erdbau Rohrbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand SC St. Ruprecht nach dem Remis gegen den Favoriten – SV Schermann Erdbau Rohrbach – sogar als Sieger da. Andererseits holten sich die Gäste mit diesem Punkt die Herbstmeisterschaft.

Zur Pause führt der Aufstiegsaspirant mit 1:0

Das Team von Trainer Pfeifer zeigte von Beginn an, warum man zu den absoluten Spitzenmannschaften der Unterliga Ost gehört. Mit technisch feinem Fußball forderte man den Gastgeber von Beginn an. Die Gerlitz Truppe zeigte jedoch von Beginn an, dass man nicht gewillt war, gegen diese Offensive anzukämpfen. Es kam aber doch wie man es erwartet hatte.

Das 1:0 war das Verdienst von Denis Besirevic. Er war vor knapp 250 Zuschauern in der 22. Minute zur Stelle - dies nach einer tollen Vorarbeit von Enes Rujovic, der per Kopf verwandelte. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

In der 77.Minute führte Rohrbach mit 3:1

Der Aufsteiger nahm sich in der Pause vor den Ausgleich zu erzielen. Das gelang dann sogar. Daniel Schlemmer beförderte das Leder zum 1:1 von St. Ruprecht in die Maschen (56.) - dies nach einem tollen Solo durchs Mittelfeld. Man jubelte wohl noch, da machte die Pfeifer-Truppe erneut ernst und drehte erneut auf. Für die Abwehr der Ruprechter ging es wenige Minuten später zu schnell - man hob das Abseits auf und so lag man wieder zurück: das 2:1 von SV Rohrbach stellte Peter Schermann sicher (62.).

Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Besirevic nach einer Flanke per Kopf bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (77.). Nun sah Rohrbach wie der sichere Sieger aus. Trainer Gerlitz wechselte nun Christian Wolf ein und das war ein Glücksgriff. Der eingewechselte Spieler schlug doppelt zu und glich damit für SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab aus (85./89.). Beim Anschlusstreffer wurde er optimal mit einem Eckball per Kopf von Steiner bedient. Beim Ausgleich war wieder Kevin Steiner der Vorbereiter - mit einem Schuss aus kurzer Distanz besorgte Wolf den Endstand 3:3.

Am Schluss sicherte sich SC St. Ruprecht gegen Rohrbach einen Zähler.

So steht es um die beiden Teams - jetzt geht es in die Winterpause

St. Ruprecht muss sich ohne Zweifel in der Winterpause um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht das Heimteam in der Rückrunde von der elften Position an. Die Abwehr, die bis dato 31 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das Abschneiden der Gerlitz-Truppe Ruprecht in dieser Saison. SC St. Ruprecht verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Man ist seit drei Spielen unbezwungen.

Rohrbach ist Herbstmeister - mit einer stolzen Bilanz

SV Schermann Erdbau Rohrbach geht mit nun 26 Zählern auf Platz eins in die Winterpause. Acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief SV Rohrbach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Stimme zum Spiel

Christian Gerlitz - Trainer St.Ruprecht

"Man hat gesehen, dass Rohrbach eine tolle Mannschaft ist. Sie sind technisch stark. Wir gerieten in Rückstand und in der Pause habe ich der Mannschaft gesagt, dass wir was erreichen können. Am Ende haben wir einen Punkt geholt, das ist wichtig mit so einem Erlebnis in die Pause zu gehen. Im Frühjahr greifen wir an."

St. Ruprecht/R.: Mateo Mikulcic - Mario Herbert Rosenfelder, Florian Habersatter, Xhoi Zhupani, Florian Krenn - Marcus Karner, Martin Weber, Alexander Mauthner, Daniel Schlemmer (K) - Benjamin Tahiri, Kevin Steiner



Ersatzspieler: Markus Meier, Tobias Richard Mauthner, Rene Maitz, Christian Wolf, Oliver Fladerer



Trainer: Christian Gerlitz

SV-SCHERMANN Erdbau- Wirtschaft Rohrbach: Gabor Sipos, Peter Pfeifer, Moritz Teichert, Denis Besirevic, Peter Schermann, Gasper Trdan, Jan Rosenzopf, Kevin Zsifkovits (K), Thomas Viktor Zingl, Mario Schieder, Enes Rujovic



Ersatzspieler: David Krug, Stefan Schlögl, Kevin Jürgen Bonstingl, Wolfgang Maierhofer, Rene Lammer



Trainer: Peter Pfeifer Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 3:3 (0:1)

89 Christian Wolf 3:3

85 Christian Wolf 2:3

77 Denis Besirevic 1:3

62 Peter Schermann 1:2

56 Daniel Schlemmer 1:1

22 Denis Besirevic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.